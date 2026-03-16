Про ці наслідки щоденного вживання вершкового масла не знає ніхто: медики приголомшили заявою

Сучасні дослідження доводять, що натуральне вершкове масло може бути корисним елементом щоденного раціону за умови помірного вживання. Цей продукт багатий поживними речовинами, які підтримують різні функції організму, тому дієтологи радять не відмовлятися від масла повністю, а навчитися грамотно включати його до меню.

Фото: з відкритих джерел

Поживні речовини у вершковому маслі

Вершкове масло виготовляється з вершків і містить концентровані молочні жири. Воно є джерелом жиророзчинних вітамінів, що важливі для організму: вітамін A допомагає підтримувати здоров’я очей і шкіри, D сприяє засвоєнню кальцію і зміцненню кісток, E виконує антиоксидантну функцію, а K необхідний для нормального згортання крові. Крім того, у складі продукту присутні природні коротколанцюгові жирні кислоти та мінерали, які беруть участь у виробленні енергії.

Користь вершкового масла

Помірне споживання масла здатне позитивно впливати на організм. Жири сприяють кращому засвоєнню жиророзчинних вітамінів з інших продуктів, тому невелика порція масла в овочевих стравах підвищує їхню поживну цінність. Коротколанцюгові жирні кислоти забезпечують організм швидким джерелом енергії та підтримують роботу кишківника. Масло також допомагає відчувати насичення, що може бути корисним для контролю апетиту.

Дієтологи радять дорослим споживати близько 10-20 грамів масла на день. Цього достатньо для отримання поживних речовин, не перевищуючи норму насичених жирів. Важливо обирати натуральне масло без рослинних жирів і штучних добавок.

Коли варто обмежити споживання

Попри користь, вершкове масло є висококалорійним продуктом. Людям із захворюваннями серця або порушенням ліпідного обміну слід контролювати його кількість і за потреби поєднувати з рослинними оліями для зниження навантаження на організм.

Помірне і правильне вживання вершкового масла допомагає отримати максимум поживних речовин, підтримувати енергію та здоров’я серцево-судинної системи.

