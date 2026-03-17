Сахарный диабет точно даст о себе знать: это популярное блюдо нанесет огромный вред

Картофель фри – один из самых популярных и узнаваемых продуктов по всему миру. Однако ее частое употребление имеет серьезные последствия для здоровья, в частности, повышает риск развития диабета 2 типа. Это стало известно из результатов нового исследования, опубликованного в The Guardian.

Согласно исследованию, потребление картофеля фри трижды в неделю увеличивает вероятность развития диабета 2 типа на 20%. Если человек ест картофель фри пять раз в неделю, этот риск возрастает уже на 27%. Это свидетельствует о негативном влиянии этого продукта на метаболизм и общее состояние организма при регулярном употреблении.

Однако исследователи отмечают, что не сам картофель вреден, а метод его приготовления. Например, запеченный или вареный картофель увеличивает риск развития диабета только на 5% при такой же частоте употребления. Ученые также отмечают, что наиболее полезной альтернативой картофелю является замена его на цельнозерновые продукты. Такие изменения в рационе могут снизить вероятность развития диабета на 8%.

Еще одно интересное наблюдение: если полностью исключить картофель фри из питания, риск развития диабета уменьшается на 19%. Это свидетельствует о том, насколько важно выбирать более здоровые методы приготовления картофеля и контролировать его количество в рационе.

Кроме того, диетология Кавтер Хашем из Лондонского университета имени королевы Марии подчеркивает, что картофель может быть частью здорового и сбалансированного питания, если он готовится без большого количества жира и соли. Важно помнить, что способ приготовления играет ключевую роль в определении полезности этого продукта.

