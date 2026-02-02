Цими правилами часто нехтують: які овочі небезпечно зберігати в холодильнику

Переконання, що всі овочі потрібно зберігати в холодильнику, — хибне. Насправді деякі продукти втрачають смак, текстуру та навіть поживні властивості при низьких температурах. Портал “Коментарі” розповідає, як зберігати овочі, щоб вони довше залишалися свіжими.

Овочі. Ілюстративне фото

Холод уповільнює розвиток бактерій, але для деяких овочів він стає шкідливим. Низькі температури змінюють структуру клітин, перетворюючи крохмаль на цукор або провокуючи утворення вологи, що пришвидшує псування овочів. Деякі овочі потрібно зберігати у прохолодному, сухому та добре вентильованому місці, а не в холодильнику.

Топ овочів, які небезпечно зберігати у холодильнику:

Картопля — холод перетворює крохмаль на цукор, що змінює смак і робить її надто солодкою.

Цибуля у холодильнику стає м’якою та швидко пліснявіє. До того ж її радять зберігати окремо від картоплі, щоб уникнути проростання.

Часник — низька температура провокує проростання та робить його гумовим.

Помідори — холод руйнує їхню структуру, вони втрачають аромат і стають водянистими.

Огірки — у холодильнику швидко втрачають хрусткість, з’являються водянисті плями.

Баклажани - низька температура пошкоджує клітини, що призводить до потемніння та втрати смаку.

Болгарський перець — у холодильнику втрачає соковитість і стає менш ароматним.

Гарбуз та кабачок — холод провокує утворення вологи, що пришвидшує псування.

Що варто знати, щоб зберегти свіжість овочів:

Для коренеплодів потрібно використовувати темні та сухі приміщення.

Для цибулі та часнику важливо забезпечити вентиляцію.

Помідори та огірки краще тримати при кімнатній температурі, але не під прямим сонцем.

Для гарбуза та кабачків підійде комора.

Неправильне зберігання не лише скорочує термін придатності овочів, а й може вплинути на їхню поживну цінність. Наприклад, помідори при низькій температурі втрачають антиоксиданти, а картопля стає менш корисною через зміну складу крохмалю.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що призводить до швидкого старіння.



