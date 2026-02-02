Этими правилами часто пренебрегают: какие овощи опасно хранить в холодильнике

Убеждение, что все овощи нужно хранить в холодильнике, – ошибочно. На самом деле, некоторые продукты теряют вкус, текстуру и даже питательные свойства при низких температурах. Портал "Комментарии" рассказывает, как хранить овощи, чтобы они дольше оставались свежими.

Холод замедляет развитие микробов, но для неких овощей он становится вредным. Низкие температуры меняют структуру клеток, превращая крахмал в сахар или провоцируя образование влаги, что ускоряет порчу овощей. Некоторые овощи следует хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте, а не в холодильнике.

Топ овощей, которые опасно хранить в холодильнике:

Картофель – холод превращает крахмал в сахар, что меняет вкус и делает его слишком сладким.

Лук в холодильнике становится мягким и быстро плесневеет. К тому же ее советуют хранить отдельно от картофеля, чтобы избежать прорастания.

Чеснок – низкая температура провоцирует прорастание и делает его резиновым.

Помидоры – холод разрушает их структуру, они теряют аромат и становятся водянистыми.

Огурцы – в холодильнике быстро теряют хрусткость, появляются водянистые пятна.

Баклажаны – низкая температура повреждающая клетки, что приводит к потемнению и потере вкуса.

Болгарский перец – в холодильнике теряет сочность и становится менее ароматным.

Тыква и кабачок — холод провоцирует образование влаги, что ускоряет порчу.

Что следует знать, чтобы сохранить свежесть овощей:

Для корнеплодов следует использовать темные и сухие помещения.

Для лука и чеснока важно обеспечить вентиляцию.

Помидоры и огурцы лучше держать при комнатной температуре, но не под солнцем.

Для тыквы и кабачков подойдет кладовая.

Неправильное хранение не только сокращает срок годности овощей, но может повлиять на их питательную ценность. Например, помидоры при низкой температуре теряют антиоксиданты, а картофель становится менее полезным из-за изменения состава крахмала.

