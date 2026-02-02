logo

Этими правилами часто пренебрегают: какие овощи опасно хранить в холодильнике
commentss НОВОСТИ Все новости

Этими правилами часто пренебрегают: какие овощи опасно хранить в холодильнике

Как правильно хранить овощи и что опасно держать в холодильнике

2 февраля 2026, 17:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Убеждение, что все овощи нужно хранить в холодильнике, – ошибочно. На самом деле, некоторые продукты теряют вкус, текстуру и даже питательные свойства при низких температурах. Портал "Комментарии" рассказывает, как хранить овощи, чтобы они дольше оставались свежими.

Этими правилами часто пренебрегают: какие овощи опасно хранить в холодильнике

Овощи. Иллюстративное фото

Холод замедляет развитие микробов, но для неких овощей он становится вредным. Низкие температуры меняют структуру клеток, превращая крахмал в сахар или провоцируя образование влаги, что ускоряет порчу овощей. Некоторые овощи следует хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте, а не в холодильнике.

Топ овощей, которые опасно хранить в холодильнике:

Картофель – холод превращает крахмал в сахар, что меняет вкус и делает его слишком сладким.

Лук в холодильнике становится мягким и быстро плесневеет. К тому же ее советуют хранить отдельно от картофеля, чтобы избежать прорастания.

Чеснок – низкая температура провоцирует прорастание и делает его резиновым.

Помидоры – холод разрушает их структуру, они теряют аромат и становятся водянистыми.

Огурцы – в холодильнике быстро теряют хрусткость, появляются водянистые пятна.

Баклажаны – низкая температура повреждающая клетки, что приводит к потемнению и потере вкуса.

Болгарский перец – в холодильнике теряет сочность и становится менее ароматным.

Тыква и кабачок — холод провоцирует образование влаги, что ускоряет порчу.

Что следует знать, чтобы сохранить свежесть овощей:

Для корнеплодов следует использовать темные и сухие помещения.

Для лука и чеснока важно обеспечить вентиляцию.

Помидоры и огурцы лучше держать при комнатной температуре, но не под солнцем.

Для тыквы и кабачков подойдет кладовая.

Неправильное хранение не только сокращает срок годности овощей, но может повлиять на их питательную ценность. Например, помидоры при низкой температуре теряют антиоксиданты, а картофель становится менее полезным из-за изменения состава крахмала.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что приводит к быстрому старению.




