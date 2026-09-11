Ці продукти знизять артеріальний тиск та холестерин: що варто додати до раціону

Серцево-судинні захворювання щороку забирають близько 20 мільйонів життів у світі. Новий огляд 37 досліджень показав: продукти червоного та фіолетового кольору можуть позитивно впливати на показники, пов’язані зі здоров’ям серця.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Йдеться насамперед про продукти, багаті на поліфеноли та антоціани, пише видання Mirror. Саме ці рослинні сполуки надають багатьом ягодам, фруктам та овочам характерного червоного, синього або фіолетового кольору.

За даними огляду, у низці досліджень вживання таких продуктів було пов’язане з покращенням роботи кровоносних судин, рівня холестерину та артеріального тиску.

Окремо дослідники звернули увагу на виноград. В одному восьмитижневому дослідженні люди з підвищеним холестерином, які щодня їли 500 г червоного винограду, мали нижчі показники загального холестерину та холестерину ЛПНЩ.

Лікар Ніса Аслам, співавторка огляду, наголосила: “Важливо, щоб ми робили все можливе для захисту наших сердець, наприклад, вживали в їжу червоні та фіолетові продукти”.

Ось п’ять варіантів, які вона радить додати до раціону:

Червоний виноград. Він містить антоціани, поліфеноли та ресвератрол. Його можна їсти свіжим, заморожувати або додавати до смузі.

Чорниця. Її синьо-фіолетовий колір забезпечують антоціани. Ягоди легко додати до вівсянки чи йогурту.

Червона цибуля. Окрім антоціанів, вона містить кверцетин — рослинну сполуку, яку досліджували у зв’язку з артеріальним тиском.

Ожина. Темний колір цієї ягоди також пояснюється антоціанами. Дослідження пов’язують їх із позитивним впливом на показники метаболічного здоров’я.

Червонокачанна капуста. Вона містить різні види антоціанів, а також вітамін С і клітковину.

Водночас йдеться саме про потенційну користь окремих продуктів у складі раціону, а не про спосіб лікування серцевих захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка проста звичка покращить здоров’я серця.