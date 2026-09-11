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Эти продукты снизят артериальное давление и холестерин: что следует добавить в рацион

Названы суперпродукты для снижения артериального давления и холестерина

11 сентября 2026, 23:57
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Кречмаровская Наталия

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят около 20 миллионов жизней в мире. Новый обзор 37 исследований показал, что продукты красного и фиолетового цвета могут положительно влиять на показатели, связанные со здоровьем сердца.

Эти продукты снизят артериальное давление и холестерин: что следует добавить в рацион

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Речь идет прежде всего о продуктах, богатых полифенолами и антоцианами, пишет издание Mirror. Именно эти растительные соединения придают многим ягодам, фруктам и овощам характерный красный, синий или фиолетовый цвета.

По данным обзора, в ряде исследований употребление таких продуктов связано с улучшением работы кровеносных сосудов, уровня холестерина и артериального давления.

Отдельно исследователи обратили внимание на виноград. В одном восьминедельном исследовании люди с повышенным холестерином, которые ежедневно ели 500 г красного винограда, имели более низкие показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП.

Врач Ниса Аслам, соавтор обзора, подчеркнула: "Важно, чтобы мы делали все возможное для защиты наших сердец, например, употребляли в пищу красные и фиолетовые продукты".

Вот пять вариантов, которые она советует добавить в рацион:

Красный виноград. Он содержит антоцианы, полифенолы и ресвератролы. Его можно есть свежим, замораживать или добавлять в полосу.

Черника. Ее сине-фиолетовый цвет снабжают антоцианы. Ягоды легко добавить к овсянке или йогурту.

Красный лук. Кроме антоцианов, оно содержит кверцетин — растительное соединение, исследованное в связи с артериальным давлением.

Ежевика. Темный цвет этой ягоды также разъясняется антоцианами. Исследования связывают с положительным влиянием на показатели метаболического здоровья.

Краснокочанная капуста. Она содержит разные виды антоцианов, а также витамин С и клетчатку.

В то же время речь идет именно о потенциальной пользе отдельных продуктов в составе рациона, а не о способе лечения сердечных заболеваний.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая простая привычка улучшит здоровье сердца.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/adding-more-red-purple-foods-37648419
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