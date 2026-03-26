Ці продукти стануть справжнім порятунком для кишківника: рецепт ідеального раціону

Для підтримки здорового травлення важливо починати день із сніданку, що містить клітковину, білки та корисні жири. Такий збалансований раціон стимулює нормальну роботу кишківника, сприяє відчуттю ситості і допомагає уникнути переїдання. Хоча йогурт часто вважають класичним продуктом для кишківника, він не єдиний корисний варіант. Дослідження та експерти радять включати до ранкового меню інші багаті на поживні речовини продукти.

1. Авокадо

Авокадо містить клітковину, корисні жири та антиоксиданти. Крім того, він багатий на вітаміни групи B, C, E та K, фолат, калій і магній. Клітковина в авокадо працює як пребіотик, сприяючи різноманітності корисних бактерій у кишківнику, що підтримує імунну систему. Жири та клітковина допомагають довше залишатися ситим і можуть зменшити ризик переїдання та набору зайвої ваги.

2. Насіння чіа

Це маленькі насіння здатні вбирати рідину у 10 разів більше власної ваги, що забезпечує відчуття ситості та уповільнює травлення. Насіння чіа багате на клітковину, білок, Омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, кальцій, фосфор і цинк. Регулярне вживання допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину, артеріальний тиск і знижує запалення, а також може бути корисним у боротьбі з ожирінням.

3. Яйця

Яйця легко засвоюються і містять білок, холін, вітамін А, біотин та антиоксиданти. Білок допомагає довше залишатися ситим, а холін підтримує нормальну роботу печінки і обмін речовин.

4. Вівсянка

Вівсянка багата на клітковину та бета-глюкан, який знижує рівень холестерину і стимулює ріст корисних кишкових бактерій. Вона також містить фосфор, тіамін, магній і цинк. Регулярне вживання вівсянки допомагає покращити травлення, полегшити симптоми синдрому подразненого кишківника та зменшити запори і діарею.

5. Лосось

Ця риба є джерелом білка та Омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я мозку, очей і імунітету. Лосось також містить вітамін D, B12, селен, калій і холін. Омега-3 жирні кислоти допомагають зменшити запалення в кишківнику та впливають на мікробіоту, сприяючи виробленню коротколанцюгових жирних кислот, що підтримують здорову кишкову флору.

Портал "Коментарі" вже писав, що буряк, особливо його свіжий сік, багатий природними нітратами, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина відіграє важливу роль у розширенні кровоносних судин і покращенні циркуляції крові. Завдяки цьому регулярне споживання буряка здатне помірно знижувати артеріальний тиск, хоча сила цього ефекту може різнитися у різних людей.