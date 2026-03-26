Эти продукты станут настоящим спасением для кишечника: рецепт идеального рациона

Для поддержания здорового пищеварения важно начинать день с завтрака, содержащий клетчатку, белки и полезные жиры. Такой сбалансированный рацион стимулирует нормальную работу кишечника, способствует ощущению сытости и помогает избежать переедания. Хотя йогурт часто считается классическим продуктом для кишечника, он не единственный полезный вариант. Исследования и эксперты советуют включать в утреннее меню другие богатые питательными веществами продукты.

Фото: из открытых источников

1. Авокадо

Авокадо содержит клетчатку, полезные жиры и антиоксиданты. Кроме того, он богат витаминами группы B, C, E и K, фолатом, калием и магнием. Клетчатка в авокадо работает как пребиотик, способствуя разнообразию полезных бактерий в кишечнике, поддерживающем иммунную систему. Жиры и клетчатка помогают дольше оставаться сытым и могут снизить риск переедания и набора лишнего веса.

2. Семена чиа

Эти маленькие семена способны впитывать жидкость в 10 раз больше собственного веса, что обеспечивает ощущение сытости и замедляет пищеварение. Семена чиа богаты клетчаткой, белоком, Омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, кальцием, фосфором и цинком. Регулярное употребление помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, АД и снижает воспаление, а также может быть полезным в борьбе с ожирением.

3. Яйца

Яйца легко усваиваются и содержат белок, холин, витамин А, биотин и антиоксиданты. Белок помогает дольше оставаться сытым, а холин поддерживает нормальную работу печени и обмен веществ.

4. Овсянка

Овсянка богата клетчаткой и бета-глюканом, который снижает уровень холестерина и стимулирует рост полезных кишечных бактерий. Она также содержит фосфор, тиамин, магний и цинк. Регулярное употребление овсянки помогает улучшить пищеварение, облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника и уменьшить запоры и диарею.

5. Лосось

Эта рыба является источником белка и жирных кислот Омега-3, которые поддерживают здоровье мозга, глаз и иммунитета. Лосось также содержит витамин D, B12, селен, калий и холин. Омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить воспаление в кишечнике и влияют на микробиот, способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот, поддерживающих здоровую кишечную флору.

