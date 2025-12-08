Ці проблеми зі здоров'ям зникнуть, якщо щодня пити апельсиновий сік

Апельсиновий сік популярний у всьому світі, однак він не тільки смачний, а й надзвичайно корисний для організму. Лише 500 мл соку щодня можуть значно вплинути на здоров'я.

Апельсиновий сік. Ілюстративне фото

Нове дослідження довело, що апельсиновий сік впливає на тисячі генів в імунних клітинах, пише видання Mirror. Дослідники виявили, що вживання близько 500 мл (двох склянок) 100% апельсинового соку щодня протягом двох місяців змінило активність тисяч генів в імунних клітинах.

“Багато генів, активність яких змінилася, беруть участь у запаленні, регуляції артеріального тиску та метаболізмі цукру та жирів, що важливо для серцево-судинного та метаболічного здоров'я. Зокрема, гени, пов'язані із запаленням, наприклад, IL6, IL1B, NLRP3, та регуляцією натрію в нирках (наприклад, SGK1), були менш активними після регулярного вживання апельсинового соку”, — пише видання.

Результати дослідження показали, що зміни можуть призвести до зменшення запалення, покращення функції кровоносних судин та кращої метаболічної реакції у деяких людей. І допомагає не тільки вітамін С. Частину таких змін пов'язують з біоактивними сполуками, що містяться в апельсинах, зокрема з флавоноїдами (наприклад, гесперидином), які відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Вчені підсумували, що регулярне вживання апельсинового соку може впливати на активність генів імунних клітин таким чином, що це сприяє зменшенню запалення та кращій серцево-судинній та метаболічній регуляції.

