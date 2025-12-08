Эти проблемы со здоровьем исчезнут, если ежедневно пить апельсиновый сок

Апельсиновый сок популярен во всем мире, однако он не только вкусный, но и очень полезный для организма. Лишь 500 мл сока каждый день могут оказать значительное влияние на здоровье.

Апельсиновый сок. Иллюстративное фото

Новое исследование показало, что апельсиновый сок влияет на тысячи генов в иммунных клетках, пишет издание Mirror. Исследователи обнаружили, что употребление около 500 мл (двух стаканов) 100% апельсинового сока ежедневно в течение двух месяцев изменило активность тысяч генов в иммунных клетках.

Многие гены, активность которых изменилась, участвуют в воспалении, регуляции артериального давления и метаболизме сахара и жиров, что важно для сердечно-сосудистого и метаболического здоровья. В частности, гены, связанные с воспалением, например IL6, IL1B, NLRP3, и регуляцией натрия в почках (например, SGK1), были менее активны после регулярного употребления апельсинового сока”, — пишет издание.

Результаты исследования показали, что изменения могут привести к уменьшению воспаления, улучшению функции кровеносных сосудов и лучшей метаболической реакции у некоторых людей. И помогает не только витамин С. Часть таких изменений связывают с биоактивными соединениями, содержащимися в апельсинах, в частности с флавоноидами (например, гесперидином), известными своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ученые подытожили, что регулярное употребление апельсинового сока может влиять на активность генов иммунных клеток таким образом, что это способствует уменьшению воспаления и лучшей сердечно-сосудистой и метаболической регуляции.

