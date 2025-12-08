logo

Здоровье диета и питание Эти проблемы со здоровьем исчезнут, если ежедневно пить апельсиновый сок
Эти проблемы со здоровьем исчезнут, если ежедневно пить апельсиновый сок

Это может удивить: как апельсиновый сок влияет на организм

8 декабря 2025, 12:18
Кречмаровская Наталия

Апельсиновый сок популярен во всем мире, однако он не только вкусный, но и очень полезный для организма. Лишь 500 мл сока каждый день могут оказать значительное влияние на здоровье.

Эти проблемы со здоровьем исчезнут, если ежедневно пить апельсиновый сок

Апельсиновый сок. Иллюстративное фото

Новое исследование показало, что апельсиновый сок влияет на тысячи генов в иммунных клетках, пишет издание Mirror. Исследователи обнаружили, что употребление около 500 мл (двух стаканов) 100% апельсинового сока ежедневно в течение двух месяцев изменило активность тысяч генов в иммунных клетках.

Многие гены, активность которых изменилась, участвуют в воспалении, регуляции артериального давления и метаболизме сахара и жиров, что важно для сердечно-сосудистого и метаболического здоровья. В частности, гены, связанные с воспалением, например IL6, IL1B, NLRP3, и регуляцией натрия в почках (например, SGK1), были менее активны после регулярного употребления апельсинового сока”, — пишет издание.

Результаты исследования показали, что изменения могут привести к уменьшению воспаления, улучшению функции кровеносных сосудов и лучшей метаболической реакции у некоторых людей. И помогает не только витамин С. Часть таких изменений связывают с биоактивными соединениями, содержащимися в апельсинах, в частности с флавоноидами (например, гесперидином), известными своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ученые подытожили, что регулярное употребление апельсинового сока может влиять на активность генов иммунных клеток таким образом, что это способствует уменьшению воспаления и лучшей сердечно-сосудистой и метаболической регуляции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как апельсиновый сок влияет на сердце.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/orange-juice-found-affect-thousands-36351395
