Ці інгредієнти зроблять салат корисним: що варто додати до раціону

Поживний салат допоможе наситити організм необхідними речовинами. Правильний вибір інгредієнтів дозволяє перетворити звичайну тарілку зелені на джерело вітамінів, мінералів, антиоксидантів і клітковини. Щоб зробити салат ідеально корисним варто додати наступні інгредієнти.

Темно-зелене листя. Кале, шпинат, рукола, червона капуста — багаті на вітаміни A, C, K, а також кальцій, залізо й антиоксиданти. Вони мають більше поживних речовин, ніж звичайний айсберг.

Бобові. Чорна квасоля, нут — джерело рослинного білка, клітковини та заліза. Вони додають ситності та стабілізують рівень цукру в крові.

Нежирний білок. Курка, лосось, тунець або тофу — це не лише білок, а й джерело омега-3 жирних кислот, вітамінів групи B та мінералів.

Цільнозернові. Кіноа, булгур, коричневий рис — містять складні вуглеводи, клітковину та вітаміни групи B. Вони забезпечують тривале насичення.

Сирі або приготовані овочі. Буряк, броколі, морква, болгарський перець, спаржа — багаті на антиоксиданти, вітаміни C, K, фолієву кислоту та бета-каротин.

Горіхи та насіння. Волоські горіхи, мигдаль, гарбузове та соняшникове насіння — джерело здорових жирів, білка та вітамінів E і D. Вони також сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів.

Авокадо. Містить мононенасичені жири, калій, вітамін E та клітковину. Покращує роботу серця та сприяє насиченню.

Свіжі фрукти. Яблука, ягоди, апельсини — додають природну солодкість, вітамін C, антиоксиданти та клітковину.

Дрібно нарізана цибуля. Червона цибуля містить фітонутрієнти, які мають протизапальні властивості та підтримують здоров’я судин.

Помідори. Джерело лікопіну — антиоксиданту, що знижує ризик серцево-судинних захворювань. Також містять вітаміни A, C і калій.

Оливкова олія. У складі — мононенасичені жири, поліфеноли та вітамін E. Покращує засвоєння поживних речовин і має протизапальну дію.

Насіння чіа або льону. Багаті на омега-3, білок і клітковину. Сприяють травленню та знижують рівень холестерину.

Поєднання цих інгредієнтів дозволяє створити збалансований салат, який підтримує енергію, імунітет і здоров’я серця. Варто уникати надмірної кількості солі, жирних соусів і оброблених продуктів, щоб зберегти користь страви.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сік корисний для здоров'я серця.



