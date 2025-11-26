logo

Эти ингредиенты сделают салат полезным: что следует добавить в рацион
НОВОСТИ

Эти ингредиенты сделают салат полезным: что следует добавить в рацион

12 лучших ингредиентов для салата, которые содержат наибольшее количество питательных веществ

26 ноября 2025, 22:07
Автор:
Кречмаровская Наталия

Питательный салат поможет насытить организм необходимыми веществами. Правильный выбор ингредиентов позволяет превратить обычную тарелку зелени в источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Чтобы сделать салат идеально полезным, стоит добавить следующие ингредиенты.

Эти ингредиенты сделают салат полезным: что следует добавить в рацион

Темно-зеленые листья. Кале, шпинат, руккола, красная капуста – богаты витаминами A, C, K, а также кальцием, железом и антиоксидантами. Они имеют больше питательных веществ, чем обычный айсберг.

Бобовые. Черная фасоль, нут – источник растительного белка, клетчатки и железа. Они придают сытности и стабилизируют уровень сахара в крови.

Нежирный белок. Курица, лосось, тунец или тофу – это не только белок, но и источник омега-3 жирных кислот, витаминов группы B и минералов.

Цельнозерновые. Киноа, булгур, коричневый рис содержат сложные углеводы, клетчатку и витамины группы B. Они обеспечивают длительное насыщение.

Сырые или приготовленные овощи. Свекла, брокколи, морковь, болгарский перец, спаржа – богаты антиоксидантами, витаминами C, K, фолиевой кислотой и бета-каротином.

Орехи и семена. Грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семена – источник здоровых жиров, белка и витаминов E и D. Они также способствуют усвоению жирорастворимых витаминов.

Авокадо. Содержит мононенасыщенные жиры, калий, витамин Е и клетчатку. Улучшает работу сердца и способствует насыщению.

Свежие фрукты. Яблоки, ягоды, апельсины – добавляют природную сладость, витамин C, антиоксиданты и клетчатку.

Мелко нарезанный лук. Красный лук содержит фитонутриенты, которые обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье сосудов.

Помидоры. Источник ликопина – антиоксиданта, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также содержат витамины A, C и калий.

Оливковое масло. В составе – мононенасыщенные жиры, полифенолы и витамин E. Улучшает усвоение питательных веществ и оказывает противовоспалительное действие.

Семена чиа или льна. Богатые омега-3, белок и клетчатку. Содействуют пищеварению и снижают уровень холестерина.

Сочетание этих ингредиентов позволяет создать сбалансированный салат, поддерживающий энергию, иммунитет и здоровье сердца. Следует избегать избыточного количества соли, жирных соусов и обработанных продуктов, чтобы сохранить пользу блюда.

