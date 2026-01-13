Ці 5 овочів можуть спричинити здуття живота, але є один момент

Сирі овочі можуть викликати здуття живота через вміст складних вуглеводів та клітковини, які важко перетравлюються. Варто вводити їх у раціон поступово або готувати на пару.

У журналі Functional Foods говориться, що броколі — це хрестоцвітий овоч, багатий на вітаміни A, C, K і B6, а також антиоксидантами. Але вживання броколі в сирому вигляді може спричинити здуття живота.

Це пояснюється тим, що броколі містить багато клітковини та рафінозу – цукор, який організм не може повністю переварити у тонкому кишечнику. Коли рафінозу досягає товстого кишечника, то кишкові бактерії розщеплюють і утворюють здуття.

Цвітна капуста — це ще один хрестоцвітий овоч, який може спричинити здуття живота, якщо його вживати сирим. Як і броколі, вона має високий вміст клітковини та рафінозу, які важко перетравлюються.

Цвітна капуста також містить сполуки сірки, які можуть сприяти утворенню газів із сильнішим запахом. Коли ці сполуки потрапляють до товстого кишечника, то кишкові бактерії їх розщеплюють.

В результаті це призводить до утворення газів, які можуть викликати здуття живота та дискомфорт у животі, особливо якщо є їх великими порціями.

Управління контролю за продуктами харчування США інформує, що сира капуста містить складний цукор рафінозу та сірковмісні сполуки, які можуть збільшити газоутворення під час травлення. Вона також багата на клітковину — близько 2,2 г на склянку в подрібненому вигляді.

Якщо ви не звикли до дієти з високим вмістом клітковини, поступове додавання сирої капусти може зменшити дискомфорт.

У сирому чи злегка приготовленому вигляді брюссельську капусту важче перетравлювати, що може призвести до газоутворення та здуття живота.

Якщо брюссельська капуста викликає дискомфорт, спробуйте ненадовго проварити її перед запіканням. Приготування їжі допомагає розщепити частину клітковини, що може полегшити перетравлення брюссельської капусти.

Болгарський перець є гарним джерелом вітамінів та антиоксидантів, включаючи вітамін С та каротиноїди, які підтримують здоров'я очей та допомагають зменшити запалення.

Однак їх тверда зовнішня шкірка і нерозчинна клітковина можуть бути важче перетравлюваними. Хоча болгарський перець загалом добре переноситься, деякі люди можуть відчувати здуття живота чи дискомфорт у шлунку після вживання його сирим.

