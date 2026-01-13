Эти 5 овощей могут вызвать вздутие живота, но есть один момент

Сырые овощи могут вызывать вздутие живота из-за содержания сложных углеводов и клетчатки, которые трудно перевариваются. Стоит вводить их в рацион постепенно или готовить на пару.

Овощи. Фото: из открытых источников

В журнале Functional Foods говорится, что брокколи — это крестоцветный овощ, богатый витаминами A, C, K и B6, а также антиоксидантами. Но употребление брокколи в сыром виде может вызвать вздутие живота.

Это объясняется тем, что брокколи содержит много клетчатки и рафинозу — сахар, который организм не может полностью переварить в тонком кишечнике. Когда рафиноза достигает толстого кишечника, то кишечные бактерии расщепляют и образуют вздутие.

Цветная капуста – это еще один крестоцветный овощ, который может вызвать вздутие живота, если его употреблять сырым. Как и брокколи, она имеет высокое содержание клетчатки и рафинозу, которые трудно перевариваются.

Цветная капуста также содержит соединения серы, которые могут способствовать образованию газов с более сильным запахом. Когда эти соединения попадают в толстый кишечник, то кишечные бактерии их расщепляют.

В результате это приводит к образованию газов, которые могут вызвать вздутие живота и дискомфорт в животе, особенно если есть их большими порциями.

Управление по контролю за продуктами питания США информирует, что сырая капуста содержит сложный сахар рафинозу и серосодержащие соединения, которые могут увеличить газообразование во время пищеварения. Она также богата клетчаткой — около 2,2 г на стакан в измельченном виде.

Если вы не привыкли к диете с высоким содержанием клетчатки, то постепенное добавление сырой капусты может уменьшить дискомфорт.

В сыром или слегка приготовленном виде брюссельскую капусту труднее переваривать, что может привести к газообразованию и вздутию живота.

Если брюссельская капуста вызывает дискомфорт, попробуйте ее ненадолго проварить перед запеканием. Приготовление пищи помогает расщепить часть клетчатки, что может облегчить переваривание брюссельской капусты.

Болгарский перец является хорошим источником витаминов и антиоксидантов, включая витамин С и каротиноиды, которые поддерживают здоровье глаз и помогают уменьшить воспаление.

Однако их твердая внешняя кожура и нерастворимая клетчатка могут быть труднее перевариваемыми. Хотя болгарский перец в целом хорошо переносится, некоторые люди могут испытывать вздутие живота или дискомфорт в желудке после употребления его сырым.

Читайте также на портале "Комментарии" — овощ, который часто игнорируют, настоящая "антираковая бомба".



