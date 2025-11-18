Чому яблука можуть викликати нудоту, запаморочення та проблеми з диханням

Деякі люди люблять з'їдати насіння яблук, забуваючи про те, що вони містять шкідливу токсичну речовину. Поодиноке вживання зазвичай безпечне, тоді як у великій кількості може спричинити нудоту, запаморочення та проблеми з диханням.

Насіння яблук. Фото: з відкритих джерел

Перше до чого вони можуть призвести – це ядуха. Насіння яблук може становити ризик задухи, особливо для маленьких дітей і людей із захворюваннями, що ускладнюють ковтання.

Хоча насіння яблук дрібне, воно також тверде і слизьке, що робить його легким для вдихання і більш схильним до потрапляння в дихальні шляхи. Цей ризик більший для дітей через їх вужчі дихальні шляхи. Щоб зменшити ризик задухи, завжди видаляйте серцевину та насіння з яблука перед вживанням.

Насіння яблук містить амігдалін з'єднання, яке також міститься в кісточках абрикосів, персиків та гіркому мигдалі.

Ковтання кількох насіння яблука зазвичай не завдає шкоди, оскільки травна система не руйнує тверду зовнішню оболонку. Якщо ви жуєте або з'їдаєте велику кількість насіння, то організм перетворює амігдалін на високотоксичну отруту.

Симптоми отруєння ціанідами розвиваються швидко. Ранні ознаки можуть включати: головний біль, запаморочення, тривогу, нудоту

У міру прогресування отруєння у людей може розвинутись: утруднене дихання, судоми, непритомність.

Без лікування високий рівень впливу ціанідів може бути смертельним.

Невелика кількість яблучного насіння навряд чи завдасть шкоди, тоді як жування або ковтання кількох штук може дратувати систему травлення. Це може призвести до незначних симптомів, таких як спазми шлунка, нудота чи здуття живота.

Деякі люди мають алергію лише на насіння яблук. Симптоми харчової алергії можуть змінюватись від легень до тяжких. У поодиноких випадках може виникнути важка реакція, яка потребує невідкладної допомоги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — насіння яблук містить ціанід.



