Почему яблоки могут вызвать тошноту, головокружение и проблемы с дыханием

Некоторые люди любят съедать семена яблок, забывая о том, что они содержат вредное токсичное вещество. Одиночное употребление обычно безопасно, тогда как в большом количестве может вызвать тошноту, головокружение и проблемы с дыханием.

Семена яблок. Фото: из открытых источников

Первое к чему они могут привести – это удушье. Семена яблок могут представлять риск удушья, особенно для маленьких детей и людей с заболеваниями, затрудняющими глотание.

Хотя семена яблок мелкие, они также твердые и скользкие, что делает их легкими для вдыхания и более склонными к попаданию в дыхательные пути. Этот риск больше для детей из-за их более узких дыхательных путей. Чтобы уменьшить риск удушья, всегда удаляйте сердцевину и семена из яблока перед употреблением.

Семена яблок содержат амигдалин соединение, которое также содержится в косточках абрикосов, персиков и горьком миндале.

Глотание нескольких целых семян яблока обычно не наносит вреда, поскольку пищеварительная система не разрушает твердую внешнюю оболочку. Если вы жуете или съедаете большое количество семян, то организм превращает амигдалин в высокотоксичный яд.

Симптомы отравления цианидами развиваются быстро. Ранние признаки могут включать: головную боль, головокружение, тревогу, тошноту

По мере прогрессирования отравления у людей может развиться: затрудненное дыхание, судороги, потеря сознания.

Без лечения высокий уровень воздействия цианидов может быть смертельным.

Небольшое количество яблочных семечек вряд ли нанесет вред, тогда как жевание или глотание нескольких штук может раздражать пищеварительную систему. Это может привести к незначительным симптомам, таким как спазмы желудка, тошнота или вздутие живота.

Некоторые люди имеют аллергию только на семена яблок. Симптомы пищевой аллергии могут варьироваться от легких до тяжелых. В редких случаях может возникнуть тяжелая реакция, которая требует неотложной помощи.

