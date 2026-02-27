Чому людям з діабетом та хворобами серця заборонено їсти хліб

Хліб є одним із найдавніших продуктів харчування. Він супроводжує людство протягом тисячоліть і до цього часу залишається основою раціону у багатьох країнах світу. Однак результати досліджень показують, що для деяких людей споживати хліб небезпечно. Особливу загрозу становлять продукти із білого борошна, які містять багато простих вуглеводів та мало клітковини.

Хліб. Ілюстративне фото

ТОП людей, кому заборонено вживати хліб:

- людям із целіакією. Це аутоімунне захворювання, при якому організм не переносить глютен. Навіть невелика кількість білка, що міститься у пшениці, житі чи ячмені, може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Для таких людей будь-який традиційний хліб є небезпечним. Вживати можна тільки безглютенові альтернативи,

- людям із непереносимістю глютену, навіть без діагнозу целіакії. Симптомами непереносимості називають здуття, біль у животі чи хронічна втома. Ця непереносимість менш небезпечна, ніж целіакія, вона значно погіршує якість життя,

- людям з діабетом другого типу. Білий хліб виготовлений із рафінованого борошна, що швидко підвищує рівень цукру в крові. Регулярне споживання хліба може ускладнити контроль глікемії та сприяти розвитку ускладнень. Діабетикам радять вживати цільнозернові варіанти і в дуже обмеженій кількості,

- людям із зайвою вагою або ожирінням — хліб містить багато калорій і мало поживних речовин, що може сприяти набору ваги. Особливо небезпечним є білий хліб, який швидко засвоюється і не дає відчуття ситості надовго,

- людям із серцево-судинними захворюваннями небезпечно вживати хліб з рафінованого борошна. Надлишок простих вуглеводів у раціоні пов’язаний із підвищеним ризиком гіпертонії та атеросклерозу.

