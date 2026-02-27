logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Чому людям з діабетом та хворобами серця заборонено їсти хліб
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому людям з діабетом та хворобами серця заборонено їсти хліб

Категорії осіб, кому категорично заборонено вживати хліб

27 лютого 2026, 19:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Хліб є одним із найдавніших продуктів харчування. Він супроводжує людство протягом тисячоліть і до цього часу залишається основою раціону у багатьох країнах світу. Однак результати досліджень показують, що для деяких людей споживати хліб небезпечно. Особливу загрозу становлять продукти із білого борошна, які містять багато простих вуглеводів та мало клітковини.

Чому людям з діабетом та хворобами серця заборонено їсти хліб

Хліб. Ілюстративне фото

ТОП людей, кому заборонено вживати хліб: 

- людям із целіакією. Це аутоімунне захворювання, при якому організм не переносить глютен. Навіть невелика кількість білка, що міститься у пшениці, житі чи ячмені, може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Для таких людей будь-який традиційний хліб є небезпечним. Вживати можна тільки безглютенові альтернативи,

- людям із непереносимістю глютену, навіть без діагнозу целіакії. Симптомами непереносимості називають здуття, біль у животі чи хронічна втома. Ця непереносимість менш небезпечна, ніж целіакія, вона значно погіршує якість життя,

- людям з діабетом другого типу. Білий хліб виготовлений із рафінованого борошна, що швидко підвищує рівень цукру в крові. Регулярне споживання хліба може ускладнити контроль глікемії та сприяти розвитку ускладнень. Діабетикам радять вживати цільнозернові варіанти і в дуже обмеженій кількості,

- людям із зайвою вагою або ожирінням — хліб містить багато калорій і мало поживних речовин, що може сприяти набору ваги. Особливо небезпечним є білий хліб, який швидко засвоюється і не дає відчуття ситості надовго,

- людям із серцево-судинними захворюваннями небезпечно вживати хліб з рафінованого борошна. Надлишок простих вуглеводів у раціоні пов’язаний із підвищеним ризиком гіпертонії та атеросклерозу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому заборонено їсти сало.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини