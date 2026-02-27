Почему людям с диабетом и болезнями сердца запрещено есть хлеб

Хлеб является одним из самых древних продуктов питания. Он сопровождает человечество на протяжении тысячелетий и по сей день остается основой рациона во многих странах мира. Однако результаты исследований показывают, что для некоторых людей потреблять хлеб опасно. Особую угрозу представляют продукты из белой муки, содержащие много простых углеводов и мало клетчатки.

Хлеб. Иллюстративное фото

ТОП людей, кому запрещено употреблять хлеб:

- людям с целиакией. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не переносит глютен. Даже небольшое количество белка, содержащегося в пшенице, ржи или ячмене, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Для таких людей любой традиционный хлеб опасен. Употреблять можно только безглютеновые альтернативы,

- людям с непереносимостью глютена, даже без диагноза целиакии. Симптомами непереносимости называют вздутие, боли в животе или хроническая усталость. Эта непереносимость менее опасна, чем целиакия, она значительно ухудшает качество жизни.

– людям с диабетом второго типа. Белый хлеб изготовлен из рафинированной муки, что быстро повышает уровень сахара в крови. Регулярное потребление хлеба может усложнить контроль гликемии и способствовать развитию осложнений. Диабетикам советуют употреблять цельнозерновые варианты и в очень ограниченном количестве,

- людям с лишним весом или ожирением – хлеб содержит много калорий и мало питательных веществ, что может способствовать набору веса. Особенно опасен белый хлеб, который быстро усваивается и не дает ощущения сытости надолго.

- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями опасно употреблять хлеб из рафинированной муки. Избыток простых углеводов в рационе связан с повышенным риском гипертонии и атеросклероза.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому запрещено есть сало.



