Чи варто щодня вживати один і той самий сніданок: відповідь дієтологів приголомшить

Якщо ви щоранку обираєте один і той самий сніданок, це цілком виправдано, запевняють експерти. За даними RealSimple, така регулярність допомагає економити розумову енергію та робить харчування протягом дня більш передбачуваним і стабільним. Головне правило — страви мають бути збалансованими та поживними.

Фото: з відкритих джерел

Сертифікована лікарка Стейсі Хаймбургер пояснює, що мозок віддає перевагу автоматизації дій, тому повторюваний сніданок сприяє формуванню корисних звичок. Постійне меню зменшує когнітивне навантаження, адже щодня ми ухвалюємо тисячі рішень, багато з яких стосуються їжі. Консультантка з харчування Кейт Лайман додає, що обмеження кількості рішень щодо сніданку дозволяє зберегти енергію для більш важливих завдань. Дослідження підтверджують: надлишок рішень знижує самоконтроль, концентрацію і здатність доводити справи до кінця.

Щоденний вибір одного меню також спрощує побут. Лікарка зазначає, що легше купувати продукти, замовляти онлайн і скорочується час на приготування та прибирання. Крім того, стабільність у харчуванні допомагає виробити здорову звичку: постійне споживання корисного сніданку знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та метаболічного синдрому. Пропуск сніданку навіть раз на тиждень значно зменшує ці переваги.

Проте є нюанси. Лайман наголошує, що одноманітне меню може знизити задоволення від їжі та створити дефіцит поживних речовин. Щоб уникнути цього, варто періодично чергувати інгредієнти, зберігаючи при цьому простоту та користь звичного сніданку.

Фахівці радять обирати страви з високим вмістом білка, клітковини та низьким глікемічним індексом — наприклад, вівсянку з насінням чіа, омлет з овочами або ягідний смузі з лляним насінням. Такий підхід сприяє покращенню когнітивних функцій, уваги та пам’яті.

Як вже писали "Коментарі", вівсянка — популярний сніданок, який забезпечує організм енергією та корисними речовинами. Її можна зробити ще ціннішою, додавши фрукти, горіхи, насіння, зокрема льон, пише Eatingwell.