Стоит ли ежедневно употреблять один и тот же завтрак: ответ диетологов ошеломит

Если вы каждое утро выбираете один и тот же завтрак, это вполне оправданно, уверяют эксперты. По данным RealSimple, такая регулярность помогает экономить умственную энергию и делает питание в течение дня более предсказуемым и стабильным. Главное правило – блюда должны быть сбалансированными и питательными.

Фото: из открытых источников

Сертифицированный врач Стейси Хаймбургер объясняет, что мозг предпочитает автоматизацию действий, поэтому повторяющийся завтрак способствует формированию полезных привычек. Постоянное меню уменьшает когнитивную нагрузку, ведь каждый день мы принимаем тысячи решений, многие из которых касаются еды. Консультант по питанию Кейт Лайман добавляет, что ограничение количества решений по завтраку позволяет сохранить энергию для более важных задач. Исследования подтверждают: избыток решений понижает самоконтроль, концентрацию и способность доводить дела до конца.

Ежедневный выбор одного меню также упрощает быт. Врач отмечает, что легче покупать продукты, заказывать онлайн и сокращается время на приготовление и уборку. Кроме того, стабильность в питании помогает выработать здоровую привычку: постоянное потребление полезного завтрака снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и метаболического синдрома. Пропуск завтрака даже раз в неделю значительно уменьшает эти преимущества.

Однако есть нюансы. Лайман отмечает, что однообразное меню может снизить удовольствие от еды и создать дефицит питательных веществ. Чтобы избежать этого, следует периодически чередовать ингредиенты, сохраняя при этом простоту и пользу привычного завтрака.

Специалисты советуют выбирать блюда с высоким содержанием белка, клетчатки и низким гликемическим индексом – например, овсянку с семенами чиа, омлет с овощами или ягодную полосу с льняными семенами. Такой подход способствует улучшению когнитивных функций, внимания и памяти.

Как уже писали "Комментарии", овсянка – популярный завтрак, обеспечивающий организм энергией и полезными веществами. Ее можно сделать еще более ценной, добавив фрукты, орехи, семена, в частности лен, пишет Eatingwell.