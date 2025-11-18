Чи небезпечне дитяче веганство: нове міжнародне дослідження викликало тривогу серед фахівців

Дітям потрібні овочі та фрукти — але виключно рослинного раціону для них може бути недостатньо.

Дитяче веганство може бути ризикованим — дослідження попереджає батьків

Нові дані міжнародного дослідження показали, що суворе дитяче веганство здатне впливати на ріст, розвиток кісткової системи та рівень життєво важливих нутрієнтів. Про це повідомляє авторська група огляду Plant-Based Diets in Children, яка дослідила десятки наукових робіт у різних країнах.

Фахівці встановили, що у дітей, які тривалий час дотримуються суворої рослинної дієти, частіше спостерігають дефіцит вітамінів B12 і D, знижену мінералізацію кісткової тканини, а також меншу кількість "хорошого" холестерину — ліпопротеїнів високої щільності. Крім того, у таких раціонах практично відсутня докозагексаєнова кислота (DHA), яка має ключове значення для розвитку мозку, імунітету та гормональної системи дитини.

Щоб оцінити ризики, дослідники вивчали метаболічні показники дітей, які харчуються веганською, вегетаріанською або всеїдною дієтою. Аналіз показав: навіть за умови приймання добавок вітаміну D у маленьких веганів фіксувався нижчий рівень вітамінів D та A, а також істотна нестача незамінних амінокислот — тих, що організм не може виробляти самостійно.

Фахівці зазначають, що дефіцити виникають не через рослинний раціон як такий, а через його неправильне планування та відсутність контролю фахівців. Як пояснює один з авторів дослідження, сувору дієту дітей не можна оцінювати за принципами, які працюють для дорослих. Потрібно слідкувати не лише за вітаміном D, а й за достатнім надходженням вітаміну A, високоякісного білка та інших важливих нутрієнтів.

Науковці наголошують: веганська дієта в дитячому віці може бути безпечною, але лише за умови ретельного підбору продуктів, постійного медичного супроводу та регулярного контролю аналізів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про корисне меню в холодну пору року.