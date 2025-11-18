logo

Опасно ли детское веганство: новое международное исследование вызвало тревогу среди специалистов
Опасно ли детское веганство: новое международное исследование вызвало тревогу среди специалистов

Масштабный обзор показал: строгая растительная диета может вызывать дефициты и замедление развития, если ее не контролируют специалисты.

18 ноября 2025, 11:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Детям нужны овощи и фрукты, но исключительно растительного рациона для них может быть недостаточно.

Опасно ли детское веганство: новое международное исследование вызвало тревогу среди специалистов

Детское веганство может быть рискованным — исследование предупреждает родителей

Новые данные международного исследования показали, что суровое детское веганство способно влиять на рост, развитие костной системы и уровень жизненно важных нутриентов. Об этом сообщает авторская группа обзора Plant-Based Diets in Children, исследовавшая десятки научных работ в разных странах.

Специалисты установили, что у детей, длительно соблюдающих строгую растительную диету, чаще наблюдают дефицит витаминов B12 и D, сниженную минерализацию костной ткани, а также меньшее количество "хорошего" холестерина — липопротеинов высокой плотности. Кроме того, в таких рационах практически отсутствует докозагексаеновая кислота (DHA), которая имеет ключевое значение для развития мозга, иммунитета и гормональной системы ребенка.

Чтобы оценить риски, исследователи изучали метаболические показатели детей, питающихся веганской, вегетарианской или всеядной диетой. Анализ показал: даже при приеме добавок витамина D у маленьких веганов фиксировался более низкий уровень витаминов D и A, а также существенный недостаток незаменимых аминокислот — тех, что организм не может производить самостоятельно.

Специалисты отмечают, что дефициты возникают не из-за растительного рациона как такового, а из-за его неправильного планирования и отсутствия контроля специалистов. Как объясняет один из авторов исследования, строгую диету детей нельзя оценивать по принципам, работающим для взрослых. Нужно следить не только за витамином D, но и достаточное поступление витамина A, высококачественного белка и других важных нутриентов.

Ученые отмечают: веганская диета в детском возрасте может быть безопасной, но только при тщательном подборе продуктов, постоянного медицинского сопровождения и регулярного контроля анализов.

