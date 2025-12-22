Чи можна їсти картоплю людям похилого віку: пряма відповідь дієтолога

Картопля залишається одним із базових продуктів у раціоні багатьох людей старшого віку. Він доступний, поживний та добре поєднується з різними стравами.

Картопля. Фото: із відкритих джерел

Втім, як пояснюють фахівці, користь картоплі для людей похилого віку значною мірою залежить від способу її приготування.

Дієтолог Єва Трусевич звертає увагу, що ключову роль відіграє одна проста дія після варіння, яка здатна збільшити вміст клітковини та так званого резистентного крохмалю. Саме в такому вигляді картопля може позитивно впливати на роботу кишківника та підтримку імунітету.

У щоденному меню картопля найчастіше з'являється як гарнір, у супах, запіканках, у вигляді пюре або дерунів. Однак для людей поважного віку важливо уникати надлишку смаження та жиру, адже важкі страви можуть перевантажувати травну та серцево-судинну систему. Натомість організму потрібні легкозасвоювані продукти з достатньою кількістю клітковини.

У порції із двох середніх картоплин (близько 200 г) міститься приблизно 3 г клітковини — це понад 10% добової потреби. Клітковина підтримує здорову мікробіоту кишечника, а її стан, за словами фахівців, безпосередньо пов'язаний із роботою імунної системи.

Дієтолог пояснює: якщо зварену картоплю охолодити, частина звичайного крохмалю перетворюється на резистентну. Такий крохмаль не перетравлюється в тонкому кишечнику і в незміненому вигляді потрапляє в товстий, де стає живильним середовищем для корисних бактерій.

У процесі ферментації резистентного крохмалю утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які знижують pH у кишечнику та сприяють зростанню корисної мікрофлори. Фахівці зазначають: саме цей механізм робить охолоджену картоплю особливо цінною для травлення.

Експерт радить літнім людям частіше вживати картоплю, що остигнула, наприклад у вигляді салатів. Такий варіант залишається поживним, але водночас легше для організму та корисніше для кишечника.

Таким чином, навіть звичний продукт може принести більше користі, якщо змінити не склад, а підхід до приготування — особливо важливо для здоров'я у старшому віці.

