Картофельное пюре не так безопасно, как все считают: как вредит организму

Во многих странах мира одним из самых популярных блюд является картофельное пюре. Не исключение и Украина. Нежная текстура и мягкий вкус напоминают о домашнем уюте. Однако эта простая и распространенная пища может навредить определенным категориям людей. Кому следует ограничить или совсем отказаться от употребления картофельного пюре, рассказываем дальше.

Картофельное пюре. Иллюстративное фото

Главная угроза, как отмечают специалисты, для тех, кто испытывает проблемы с уровнем сахара в крови, сердечно-сосудистой системой или склонностью к ожирению.

Картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Такое состояние может быть критическим для людей с диабетом или предиабетическим состоянием. Еще больше повышает этот показатель пюре из высококрахмальных сортов картофеля, особенно приготовленное с добавлением молока, сливок или сливочного масла. Такая еда провоцирует инсулиновые всплески и энергетические "провалы".

Вторая опасность – чрезмерная калорийность. Картофель сам по себе не очень калорийный продукт. Однако если при приготовлении используют большое количество сливочного масла, жирных сливок или творога, то это превращает пюре в "калорийную бомбу". Употреблять такой калорийный продукт особенно опасно для людей с лишним весом или для тех, кто пытается контролировать аппетит. Специалисты предупреждают, что пюре имеет низкое содержание клетчатки, что снижает чувство сытости и может вызвать переедание.

Еще одна угроза – негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Может повысить уровень "плохого" холестерина и АД высокое содержание насыщенных жиров и соли, которые часто добавляют в пюре. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и особенно опасно для людей с гипертонией или склонностью к сердечным заболеваниям.

Еще более опасным называют инстант-пюре – быстрый вариант, часто содержащий консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы. Такие добавки могут вызвать аллергические реакции, нарушения пищеварения и даже влиять на гормональный баланс. Кроме того, инстант-пюре обычно имеет еще более высокий гликемический индекс и меньше полезных веществ, чем домашнее пюре.

