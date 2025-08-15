logo

Здоровье диета и питание Картофельное пюре не так безопасно, как все считают: как вредит организму
НОВОСТИ

Картофельное пюре не так безопасно, как все считают: как вредит организму

Почему некоторым людям следует избегать употребления картофельного пюре

15 августа 2025, 13:05
Автор:
Кречмаровская Наталия

Во многих странах мира одним из самых популярных блюд является картофельное пюре. Не исключение и Украина. Нежная текстура и мягкий вкус напоминают о домашнем уюте. Однако эта простая и распространенная пища может навредить определенным категориям людей. Кому следует ограничить или совсем отказаться от употребления картофельного пюре, рассказываем дальше.

Картофельное пюре не так безопасно, как все считают: как вредит организму

Картофельное пюре. Иллюстративное фото

Главная угроза, как отмечают специалисты, для тех, кто испытывает проблемы с уровнем сахара в крови, сердечно-сосудистой системой или склонностью к ожирению.

Картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Такое состояние может быть критическим для людей с диабетом или предиабетическим состоянием. Еще больше повышает этот показатель пюре из высококрахмальных сортов картофеля, особенно приготовленное с добавлением молока, сливок или сливочного масла. Такая еда провоцирует инсулиновые всплески и энергетические "провалы".

Вторая опасность – чрезмерная калорийность. Картофель сам по себе не очень калорийный продукт. Однако если при приготовлении используют большое количество сливочного масла, жирных сливок или творога, то это превращает пюре в "калорийную бомбу". Употреблять такой калорийный продукт особенно опасно для людей с лишним весом или для тех, кто пытается контролировать аппетит. Специалисты предупреждают, что пюре имеет низкое содержание клетчатки, что снижает чувство сытости и может вызвать переедание.

Еще одна угроза – негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Может повысить уровень "плохого" холестерина и АД высокое содержание насыщенных жиров и соли, которые часто добавляют в пюре. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и особенно опасно для людей с гипертонией или склонностью к сердечным заболеваниям.

Еще более опасным называют инстант-пюре – быстрый вариант, часто содержащий консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы. Такие добавки могут вызвать аллергические реакции, нарушения пищеварения и даже влиять на гормональный баланс. Кроме того, инстант-пюре обычно имеет еще более высокий гликемический индекс и меньше полезных веществ, чем домашнее пюре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обычный сыр не так безопасен, как все думают.



