Можно ли есть картофель пожилым людям: прямой ответ диетолога

Картофель остается одним из базовых продуктов в рационе многих людей старшего возраста. Он доступен, питателен и хорошо сочетается с различными блюдами.

Картофель. Фото: из открытых источников

Впрочем, как объясняют специалисты, польза картофеля для пожилых людей в значительной степени зависит от способа его приготовления.

Диетолог Ева Трусевич обращает внимание, что ключевую роль играет одно простое действие после варки, которое способно увеличить содержание клетчатки и так называемого резистентного крахмала. Именно в таком виде картофель может положительно влиять на работу кишечника и поддержку иммунитета.

В ежедневном меню картофель чаще всего появляется как гарнир, в супах, запеканках, в виде пюре или дерунов. Однако для людей почтенного возраста важно избегать избытка жарки и жира, ведь тяжелые блюда могут перегружать пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. Вместо этого организму нужны легкоусвояемые продукты с достаточным количеством клетчатки.

В порции из двух средних картофелин (около 200 г) содержится примерно 3 г клетчатки — это более 10% суточной потребности. Клетчатка поддерживает здоровую микробиоту кишечника, а ее состояние, по словам специалистов, напрямую связано с работой иммунной системы.

Диетолог объясняет: если сваренный картофель охладить, часть обычного крахмала превращается в резистентный. Такой крахмал не переваривается в тонком кишечнике и в неизмененном виде попадает в толстый, где становится питательной средой для полезных бактерий.

В процессе ферментации резистентного крахмала образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают pH в кишечнике и способствуют росту полезной микрофлоры. Специалисты отмечают: именно этот механизм делает охлажденный картофель особенно ценным для пищеварения.

Эксперт советует пожилым людям чаще употреблять остывший картофель, например в виде салатов. Такой вариант остается питательным, но одновременно легче для организма и полезнее для кишечника.

Таким образом, даже привычный продукт может принести больше пользы, если изменить не состав, а подход к приготовлению — что особенно важно для здоровья в старшем возрасте.

