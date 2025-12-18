Чи безпечно пити вчорашню кип’ячену воду: вплив на організм здивує кожного

Кип’ятіння води є одним із найнадійніших способів знешкодження бактерій, вірусів і паразитів, адже під час нагрівання до високих температур небезпечні мікроорганізми гинуть, не утворюючи токсичних або канцерогенних сполук. Втім, ризики з’являються не під час самого кип’ятіння, а в процесі подальшого зберігання води.

Кип'ячена вода. Фото: з відкритих джерел

Після термічної обробки загиблі мікроорганізми розкладаються на органічні залишки. Якщо така вода стоїть тривалий час, ці речовини можуть слугувати сприятливим середовищем для нових бактерій, які потрапляють у місткість із повітря, пилу чи з поверхонь кухні. Особливо швидко повторне забруднення відбувається, коли вода зберігається у відкритому посуді або залишається на ніч без кришки.

Схожа ситуація і з фільтрованою водою. Наявність фільтра не гарантує безпечності при тривалому зберіганні: якщо склянка або графин залишилися відкритими надовго, фахівці не рекомендують вживати таку воду. Крім того, зношені або несвоєчасно замінені фільтри можуть самі стати джерелом погіршення якості води.

Часто люди помічають, що вода, яка постояла добу, має інший присмак. Це пов’язано з поглинанням вуглекислого газу з повітря. Хоча така зміна не є небезпечною сама по собі, вона свідчить про тривалий контакт води з навколишнім середовищем.

Щоб мінімізувати ризики, спеціалісти радять пити кип’ячену воду протягом одного дня, не залишати її відкритою, не змішувати залишки зі свіжою водою та зберігати лише в чистій, щільно закритій скляній тарі. Найбезпечніша стратегія — кип’ятити рівно стільки води, скільки планується використати за добу.

