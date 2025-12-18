Безопасно ли пить вчерашнюю кипяченую воду: воздействие на организм удивит каждого

Кипячение воды является одним из самых надежных способов обезвреживания бактерий, вирусов и паразитов, ведь при нагревании до высоких температур опасные микроорганизмы погибают, не образуя токсичных или канцерогенных соединений. Впрочем, риски появляются не во время кипячения, а в процессе дальнейшего хранения воды.

Кипяченая вода. Фото: из открытых источников

После термической обработки погибшие микроорганизмы разлагаются на органические остатки. Если такая вода стоит длительное время, эти вещества могут служить благоприятной средой для новых бактерий, попадающих в емкость из воздуха, пыли или поверхностей кухни. Особенно быстро повторное загрязнение происходит, когда вода хранится в открытой посуде или остается на ночь без крышки.

Похожая ситуация и с фильтрованной водой. Наличие фильтра не обеспечивает безопасности при длительном хранении: если стакан или графин остались открытыми надолго, специалисты не рекомендуют употреблять такую воду. Кроме того, изношенные или несвоевременно замененные фильтры могут стать источником ухудшения качества воды.

Часто люди замечают, что вода, постоявшая сутки, имеет другой привкус. Это связано с поглощением углекислого газа из воздуха. Хотя такое изменение не опасно само по себе, оно свидетельствует о длительном контакте воды с окружающей средой.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют пить кипяченую воду в течение одного дня, не оставлять открытой, не смешивать остатки со свежей водой и хранить только в чистой, плотно закрытой стеклянной таре. Самая безопасная стратегия – кипятить ровно столько воды, сколько планируется использовать в сутки.

