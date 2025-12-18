logo

BTC/USD

86581

ETH/USD

2829.46

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Безопасно ли пить вчерашнюю кипяченую воду: воздействие на организм удивит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Безопасно ли пить вчерашнюю кипяченую воду: воздействие на организм удивит каждого

В некоторых странах кипяченую воду хранят несколько дней, однако эксперты предостерегают, что такая практика может быть опасна, особенно при доливании свежей.

18 декабря 2025, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кипячение воды является одним из самых надежных способов обезвреживания бактерий, вирусов и паразитов, ведь при нагревании до высоких температур опасные микроорганизмы погибают, не образуя токсичных или канцерогенных соединений. Впрочем, риски появляются не во время кипячения, а в процессе дальнейшего хранения воды.

Безопасно ли пить вчерашнюю кипяченую воду: воздействие на организм удивит каждого

Кипяченая вода. Фото: из открытых источников

После термической обработки погибшие микроорганизмы разлагаются на органические остатки. Если такая вода стоит длительное время, эти вещества могут служить благоприятной средой для новых бактерий, попадающих в емкость из воздуха, пыли или поверхностей кухни. Особенно быстро повторное загрязнение происходит, когда вода хранится в открытой посуде или остается на ночь без крышки.

Похожая ситуация и с фильтрованной водой. Наличие фильтра не обеспечивает безопасности при длительном хранении: если стакан или графин остались открытыми надолго, специалисты не рекомендуют употреблять такую воду. Кроме того, изношенные или несвоевременно замененные фильтры могут стать источником ухудшения качества воды.

Часто люди замечают, что вода, постоявшая сутки, имеет другой привкус. Это связано с поглощением углекислого газа из воздуха. Хотя такое изменение не опасно само по себе, оно свидетельствует о длительном контакте воды с окружающей средой.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют пить кипяченую воду в течение одного дня, не оставлять открытой, не смешивать остатки со свежей водой и хранить только в чистой, плотно закрытой стеклянной таре. Самая безопасная стратегия – кипятить ровно столько воды, сколько планируется использовать в сутки.

Как уже писали "Комментарии", сегодня выбор хлеба в магазинах очень широк, и не всегда легко понять, какой вариант подходит для ежедневных бутербродов, отмечает Real Simple. При этом не все виды хлеба одинаково полезны для здоровья: одни богаты питательными веществами, другие могут содержать консерванты, добавленный сахар и повышенный уровень натрия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости