Коли мова заходить про суперфуди, більшість одразу згадує про гранат, ягоди годжі, насіння чіа чи спіруліну. Але інколи найпотужніші продукти – це ті, що завжди були поруч. Українські бабусі знали це ще до того, як слово "суперфуд" стало модним. І один із таких недооцінених скарбів – звичайний буряк.

Цей суперфуд від бабусі замінить модні гранат і чіа

Сьогодні дієтологи все частіше називають буряк продуктом, який за користю може змагатися з найтрендовішими суперфудами. Ось чому.

1. Буряк очищає судини і підтримує серце

У буряку багато беталінів – природних пігментів, що працюють як антиоксиданти. Вони зменшують запалення та допомагають очищати судини від холестеринових відкладень.

Крім того, буряк містить нітрати, які покращують кровообіг і природно знижують артеріальний тиск. Саме тому буряковий сік часто рекомендують людям із гіпертонією.

2. Дає заряд енергії та витривалості

Спортсмени давно знають лайфхак: випити склянку бурякового соку перед тренуванням.

Нітрати в буряку допомагають клітинам ефективніше використовувати кисень, тому зростає витривалість і знижується відчуття втоми.

Тобто це — природний "енергетик", але без кофеїну й шкоди.

3. Підсилює травлення і рятує від закрепів

Буряк містить багато клітковини, яка забезпечує правильну роботу кишечника. Він діє як м’який природний детокс — стимулює виділення жовчі та допомагає виводити токсини.

Людям із проблемами травлення буряк часто реально замінює дорогі пробіотики.

4. Покращує склад крові

Цей овоч — джерело заліза, фолієвої кислоти та вітамінів групи В, які потрібні для утворення червоних кров’яних клітин.

Тому буряк особливо корисний при анемії, хронічній втомі та після хвороб, коли організм виснажений.

5. Підвищує імунітет

У буряку багато вітаміну С, магнію, калію й антиоксидантів, які допомагають організму краще протистояти інфекціям.

Регулярне вживання буряка підтримує захисні сили так само ефективно, як і модні "імунні добавки".

6. Підтримує печінку

Буряк містить бетаїн, який сприяє регенерації клітин печінки та запобігає її жировому переродженню.

Це один із найкорисніших продуктів для людей, які регулярно приймають ліки, їдять жирну їжу або мають проблеми з печінкою.

7. Це суперфуд, який доступний кожному

Гранат чи насіння чіа — корисні, але сезонні та дорогі.

Буряк — завжди поруч, коштує копійки й зберігає корисні властивості всю зиму.

Як додати буряк у раціон?

салати з вареного або запеченого буряка

борщ (один із найздоровіших супів у світі)

буряковий хумус

смузі з буряковим соком

вінегрет або салат із буряком та чорносливом

Висновок

Буряк — це суперфуд, який українці їли ще до того, як це стало трендом. Він очищає судини, підтримує серце, покращує травлення, підвищує енергію та захищає печінку.

І якщо ви шукаєте доступну альтернативу модним суперфудам — звичайний буряк із бабусиної грядки може виявитися найкращим вибором.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому дієтолог Олександра Усика радить гранат.