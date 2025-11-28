Когда речь заходит о суперфудах, большинство сразу упоминает о гранате, ягодах годжи, семян чиа или спирулине. Но иногда самые мощные продукты – это всегда рядом. Украинские бабушки знали это еще до того, как слово суперфуд стало модным. И одно из таких недооцененных сокровищ – обычная свекла.

Этот суперфуд от бабушки заменит модные гранат и чиа

Сегодня диетологи все чаще называют свеклу продуктом, который по пользе может соперничать с самыми трендовыми суперфудами. Вот почему.

1. Свекла очищает сосуды и поддерживает сердце

В свекле много беталинов – природных пигментов, работающих как антиоксиданты. Они уменьшают воспаление и помогают очищать сосуды от холестериновых отложений.

Кроме того, свекла содержит нитраты, которые улучшают кровообращение и, естественно, снижают артериальное давление. Поэтому свекольный сок часто рекомендуют людям с гипертонией.

2. Дает заряд энергии и выносливости

Спортсмены давно знают лайфхак: выпить стакан свекольного сока перед тренировкой.

Нитраты в свекле помогают клеткам более эффективно использовать кислород, поэтому растет выносливость и снижается чувство усталости.

То есть это естественный "энергетик", но без кофеина и вреда.

3. Усиливает пищеварение и спасает от запоров

Свекла содержит много клетчатки, обеспечивающей правильную работу кишечника. Она действует как мягкий природный детокс – стимулирует выделение желчи и помогает выводить токсины.

Людям с проблемами пищеварения свекла часто реально заменяет дорогостоящие пробиотики.

4. Улучшает состав крови

Этот овощ – источник железа, фолиевой кислоты и витаминов группы В, необходимых для образования красных кровяных клеток.

Поэтому свекла особенно полезна при анемии, хронической усталости и после болезней, когда организм истощен.

5. Повышает иммунитет

В свекле много витамина С, магния, калия и антиоксидантов, помогающих организму лучше противостоять инфекциям.

Регулярное употребление свеклы поддерживает защитные силы так же эффективно, как и модные "иммунные добавки".

6. Поддерживает печень

Свекла содержит бетаин, который способствует регенерации клеток печени и предотвращает ее жировое перерождение.

Это один из самых полезных продуктов для людей, регулярно принимающих лекарства, едящих жирную пищу или имеющих проблемы с печенью.

7. Это суперфуд, который доступен каждому

Гранат или семена чиа – полезные, но сезонные и дорогие.

Свекла – всегда рядом, стоит копейки и сохраняет полезные свойства всю зиму.

Как добавить свеклу в рацион?

салаты из вареной или запеченной свеклы

борщ (один из самых здоровых супов в мире)

свекольный хумус

смузи со свекольным соком

винегрет или салат со свеклой и черносливом

Вывод

Свекла – это суперфуд, который украинцы ели еще до того, как это стало трендом. Он очищает сосуды, поддерживает сердце, улучшает пищеварение, повышает энергию и защищает печень.

И если вы ищете доступную альтернативу модным суперфудам – обычная свекла из бабушкиной грядки может оказаться лучшим выбором.

