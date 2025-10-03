Рубрики
Батьки завжди прагнуть дати своїм дітям найкорисніше, особливо коли йдеться про харчування. Соки здаються безпечними та вітамінними напоями, адже виготовлені з фруктів чи овочів. Але лікарі й дієтологи застерігають: далеко не всі соки корисні для дитячого організму, а деякі навіть здатні нашкодити.
Цей сік краще не давати дітям
Велика кількість цукру.
Навіть у натуральних соках міститься високий рівень фруктози. Це навантажує підшлункову залозу та може спричинити проблеми з обміном речовин.
Ризик алергії.
Ягідні та цитрусові соки (апельсиновий, полуничний, вишневий) часто викликають алергічні реакції у дітей до 5 років.
Кислотність.
Кислі соки (апельсиновий, грейпфрутовий, лимонний, журавлинний) подразнюють слизову шлунка й можуть викликати печію, біль у животі та навіть гастрит у малюків.
Заміна повноцінного харчування.
Дитина, яка п’є багато соку, часто втрачає апетит до здорової їжі. У результаті формується дефіцит білків і корисних жирів.
Пакетовані “з магазину” — містять цукор, ароматизатори, консерванти. Це не користь, а додаткове навантаження на організм.
Цитрусові (апельсиновий, грейпфрутовий, лимонний) — висока кислотність і ризик алергії.
Вишневий та гранатовий — можуть підвищувати кислотність, спричиняти закрепи.
Журавлинний — занадто кислий для дитячого шлунка.
Виноградний — містить дуже багато цукру, що шкодить зубам та травленню.
Дітям до 1 року соки взагалі не рекомендуються.
Після року можна давати розведені водою яблучний або грушевий сік (краще домашнього приготування).
Оптимальна норма — не більше 100 мл на день для дітей до 6 років.
Найкорисніший варіант — свіжовичавлені соки з м’якоттю, але їх теж потрібно обмежувати.
Сік — не заміна води чи основної їжі. Лікарі наголошують: дітям він має бути лише рідкісним доповненням до раціону, а не щоденним напоєм. Найкраще джерело рідини для малюка — чиста вода, а вітаміни краще отримувати з цільних фруктів та овочів.
