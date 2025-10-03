Родители всегда стремятся дать своим детям самое полезное, особенно когда речь идет о питании. Соки кажутся безопасными и витаминными напитками, ведь сделаны из фруктов или овощей. Но врачи и диетологи предостерегают: далеко не все соки полезны детскому организму, а некоторые даже способны навредить.

Этот сок лучше не давать детям

Почему следует осторожно относиться к сокам?

Большое количество сахара.

Даже в натуральных соках содержится высокий уровень фруктозы. Это нагружает поджелудочную железу и может вызвать проблемы с обменом веществ.

Риск аллергии.

Ягодные и цитрусовые соки (апельсиновый, клубничный, вишневый) часто вызывают аллергические реакции у детей до 5 лет.

Кислотность.

Кислые соки (апельсиновый, грейпфрутовый, лимонный, клюквенный) раздражают слизистую желудка и могут вызвать изжогу, боль в животе и даже гастрит у детей.

Замена полноценного питания.

Ребенок, пьющий много сока, часто теряет аппетит к здоровой пище. В результате формируется дефицит белков и полезных жиров.

Какие соки не рекомендуется давать детям?

Пакетированные из магазина — содержат сахар, ароматизаторы, консерванты. Это не польза, а дополнительная нагрузка на организм.

Цитрусовые (апельсиновый, грейпфрутовый, лимонный) – высокая кислотность и риск аллергии.

Вишневый и гранатовый могут повышать кислотность, вызывать запора.

Клюквенный – слишком кислый для детского желудка.

Виноградный содержит очень много сахара, что вредит зубам и пищеварению.

Когда и какой сок можно?

Детям до 1 года соки вообще не рекомендуются.

После года можно давать разбавленный водой яблочный или грушевый сок (лучше домашнего приготовления).

Оптимальная норма – не более 100 мл в день для детей до 6 лет.

Самый полезный вариант – свежевыжатые соки с мякотью, но их тоже нужно ограничивать.

Вывод

Сок – не замена воды или основной пищи. Врачи отмечают: детям он должен быть только редким дополнением к рациону, а не ежедневным напитком. Лучший источник жидкости для малыша – чистая вода, а витамины лучше получать из цельных фруктов и овощей.

