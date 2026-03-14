Цей продукт прискорює старіння вдвічі: ви їсте його щодня
Цей продукт прискорює старіння вдвічі: ви їсте його щодня

Контроль споживання цукру залишається важливим не лише для ваги чи рівня глюкози в крові

14 березня 2026, 13:35
Кравцев Сергей

Надлишок цукру часто пов'язують із передчасним старінням. Про це розповів український генетик Олександр Коляда.

Цей продукт прискорює старіння вдвічі: ви їсте його щодня

Цукор. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, що надлишок цукру пов'язаний одразу з кількома процесами: розвитком інсулінорезистентності, набором зайвої ваги, відчуттям хронічної втоми та змінами стану шкіри.

Однак, коли йдеться саме про старіння, ключову роль відіграє інший біохімічний механізм – процес глікації. Це реакція, під час якої молекули цукру з крові починають зв'язуватись з білками, що знаходяться в організмі людини.

За словами Олександра Коляди, глікація відбувається тоді, коли молекули глюкози чи фруктози осідають на білкових структурах – від гемоглобіну до колагену.

В результаті такі білки починають працювати гірше або взагалі втрачають свої функції. Найбільша проблема полягає в тому, що організм практично не має механізмів для розщеплення цих сполук.

Фактично, вони накопичуються в тканинах і залишаються там стільки часу, скільки живе сам білок.

Особливо показовим прикладом є колаген — один із ключових білків, що відповідає за пружність шкіри, стан судин та сполучних тканин. За словами генетика, колаген може "жити" в організмі близько дев'яти років.

Це означає, що молекули цукру, які зв'язалися з ним протягом цього періоду, можуть залишатися у структурі тканин роками. Саме тому наслідки надмірного споживання солодкого можуть виявлятись навіть через тривалий час після зміни харчових звичок.

У процесі глікації в організмі накопичуються звані продукти глікації — складні сполуки, які негативно впливають різні системи організму.

Вони можуть погіршувати стан судин, впливати на роботу мозку, кісток та багатьох інших тканин. Більше того, організм має спеціальні рецептори, які розпізнають ці сполуки.

Коли такі рецептори фіксують накопичення продуктів глікації, запускаються біологічні механізми, пов'язані з прискореним старінням клітин.

Саме тому, за словами експертів, контроль споживання цукру залишається важливим не лише для ваги чи рівня глюкози у крові, а й для довгострокового здоров'я організму.

