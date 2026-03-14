Этот продукт ускоряет старение вдвое: едите его каждый день

Избыток сахара часто связывают с преждевременным старением. Об этом рассказал украинский генетик Александр Коляда.

Эксперт объясняет, что избыток сахара связан сразу с несколькими процессами: развитием инсулинорезистентности, набором лишнего веса, ощущением хронической усталости, а также изменениями состояния кожи.

Однако, когда речь идет именно о старении, ключевую роль играет другой биохимический механизм — процесс гликации. Это реакция, во время которой молекулы сахара из крови начинают связываться с белками, находящимися в организме человека.

По словам Александра Коляды, гликация происходит тогда, когда молекулы глюкозы или фруктозы оседают на белковых структурах — от гемоглобина до коллагена.

В результате такие белки начинают работать хуже или вообще теряют свои функции. Самая большая проблема заключается в том, что организм практически не имеет механизмов для расщепления этих соединений.

Фактически они накапливаются в тканях и остаются там столько времени, сколько живет сам белок.

Особенно показательным примером является коллаген — один из ключевых белков, отвечающий за упругость кожи, состояние сосудов и соединительных тканей. По словам генетика, коллаген может "жить" в организме около девяти лет.

Это означает, что молекулы сахара, которые связались с ним в течение этого периода, могут оставаться в структуре тканей годами. Именно поэтому последствия чрезмерного потребления сладкого могут проявляться даже через длительное время после изменения пищевых привычек.

В процессе гликации в организме накапливаются так называемые продукты гликации — сложные соединения, которые негативно влияют на различные системы организма.

Они могут ухудшать состояние сосудов, влиять на работу мозга, костей и многих других тканей. Более того, организм имеет специальные рецепторы, которые распознают эти соединения.

Когда такие рецепторы фиксируют накопление продуктов гликации, запускаются биологические механизмы, связанные с ускоренным старением клеток.

Именно поэтому, по словам экспертов, контроль потребления сахара остается важным не только для веса или уровня глюкозы в крови, но и для долгосрочного здоровья организма.

