logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Цей продукт покращить пам'ять та запобігає хворобі Альцгеймера: скільки його вживати
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей продукт покращить пам'ять та запобігає хворобі Альцгеймера: скільки його вживати

Цей продукт покращує пам’ять і може знизити ризик розвитку Альцгеймера, якщо вживати його щодня протягом 90 днів

10 грудня 2025, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Недавні дослідження довели, що кефір може значно покращити пам’ять та допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Нутриціолог Зіб Аткінс у своєму Instagram розповів, що щоденне вживання лише однієї чашки кефіру протягом 90 днів дає помітні позитивні результати для роботи мозку. Пацієнти, які брали участь у дослідженні, відзначили покращення пам’яті на понад 60%, зменшення запалення нервової тканини та зниження окислювального стресу — процесу, який руйнує клітини.

Цей продукт покращить пам'ять та запобігає хворобі Альцгеймера: скільки його вживати

Фото: з відкритих джерел

Секрет ефекту кефіру полягає у тісному зв’язку між кишківником та мозком, відомому як вісь "кишківник-мозок". Кефір є ферментованим продуктом, багатим на корисні бактерії та дріжджі, які відновлюють мікробіом кишківника. Здоровий мікробіом стимулює вироблення важливих нейромедіаторів, таких як серотонін і дофамін, що покращує увагу, настрій, пам’ять і загальну когнітивну функцію.

Крім того, кефір — це потужний пробіотик і джерело поживних речовин, який сприяє здоровому травленню, має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Регулярне вживання цього продукту допомагає підтримувати не лише роботу мозку, а й загальний стан організму. Таким чином, всього одна чашка кефіру на день протягом трьох місяців може стати простим, але ефективним способом підтримки пам’яті та профілактики серйозних неврологічних проблем.

Як вже писали "Коментарі", магній належить до життєво необхідних мікроелементів, без яких неможливе повноцінне функціонування організму. Цей мінерал бере участь у сотнях біохімічних процесів: підтримує здоров’я кісткової тканини, сприяє стабільності нервової системи, впливає на роботу серцевого м’яза та допомагає регулювати баланс калію й кальцію. Завдяки цьому достатній рівень магнію зменшує ризик розвитку цілої низки хронічних та серцево-судинних порушень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини