Цей продукт покращить пам'ять та запобігає хворобі Альцгеймера: скільки його вживати

Недавні дослідження довели, що кефір може значно покращити пам’ять та допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Нутриціолог Зіб Аткінс у своєму Instagram розповів, що щоденне вживання лише однієї чашки кефіру протягом 90 днів дає помітні позитивні результати для роботи мозку. Пацієнти, які брали участь у дослідженні, відзначили покращення пам’яті на понад 60%, зменшення запалення нервової тканини та зниження окислювального стресу — процесу, який руйнує клітини.

Фото: з відкритих джерел

Секрет ефекту кефіру полягає у тісному зв’язку між кишківником та мозком, відомому як вісь "кишківник-мозок". Кефір є ферментованим продуктом, багатим на корисні бактерії та дріжджі, які відновлюють мікробіом кишківника. Здоровий мікробіом стимулює вироблення важливих нейромедіаторів, таких як серотонін і дофамін, що покращує увагу, настрій, пам’ять і загальну когнітивну функцію.

Крім того, кефір — це потужний пробіотик і джерело поживних речовин, який сприяє здоровому травленню, має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Регулярне вживання цього продукту допомагає підтримувати не лише роботу мозку, а й загальний стан організму. Таким чином, всього одна чашка кефіру на день протягом трьох місяців може стати простим, але ефективним способом підтримки пам’яті та профілактики серйозних неврологічних проблем.

