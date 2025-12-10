Этот продукт улучшит память и предотвращает болезнь Альцгеймера: сколько его употреблять

Недавние исследования показали, что кефир может значительно улучшить память и помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера. Нутрициолог Зиб Аткинс в своем Instagram рассказал, что ежедневное употребление одной чашки кефира в течение 90 дней дает заметные положительные результаты для работы мозга. Пациенты, участвовавшие в исследовании, отметили улучшение памяти более чем на 60%, уменьшение воспаления нервной ткани и снижение окислительного стресса — разрушающего клетки процесса.

Фото: из открытых источников

Секрет эффекта кефира заключается в тесной связи между кишечником и мозгом, известной как ось "кишечник-мозг". Кефир является ферментированным продуктом, богатым полезными бактериями и дрожжами, которые восстанавливают микробиом кишечника. Здоровый микробиом стимулирует выработку важных нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, что улучшает внимание, настроение, память и общую когнитивную функцию.

Кроме того, кефир – это мощный пробиотик и источник питательных веществ, способствующий здоровому пищеварению, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Регулярное употребление этого продукта помогает поддерживать не только мозговую работу, но и общее состояние организма. Таким образом, всего одна кефирная чашка в день в течение трех месяцев может стать простым, но эффективным способом поддержания памяти и профилактики серьезных неврологических проблем.

