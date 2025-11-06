Цей орган страждає першим: медики закликали терміново відмовитися від вживання солодкого

Багато людей асоціюють любов до солодкого передусім із ризиком набору ваги чи ожиріння. Проте медики наголошують: наслідки надмірного споживання цукру значно глибші, ніж здається на перший погляд. Про це повідомляє eVnExpress.

Під час досліджень фахівці з’ясували, що надлишок солодощів у раціоні не лише сприяє появі діабету, а й може серйозно нашкодити роботі нирок.

Надмірна кількість глюкози стимулює активніше всмоктування натрію у тонкому кишківнику, через що в організмі накопичується сіль. Нирки змушені працювати інтенсивніше, щоб її вивести, що з часом може перевантажувати цей орган.

До того ж цукор знижує вироблення оксиду азоту (NO) — речовини, яка відповідає за розслаблення і розширення кровоносних судин. Регулярне споживання солодких продуктів може викликати звуження судин, підвищення артеріального тиску та розвиток ниркових захворювань. Це пришвидшує прогресування хронічної ниркової недостатності.

Окрема небезпека — фруктоза: вона може підвищувати рівень кальцію й оксалату в сечі, що сприяє утворенню каменів у нирках. Якщо їх вчасно не виявити, вони здатні перекривати сечовивідні шляхи та значно погіршувати функції нирок.

Щоб підтримати здоров’я нирок, лікарі радять скоротити вживання продуктів із доданим цукром — солодких напоїв, пакетованих соків, цукерок, печива, шоколаду та снеки. Також варто обережно ставитися до сухофруктів, консервованих фруктів та готових соусів — у них часто міститься прихований цукор.

Замість цього обирайте фрукти з меншим вмістом природних цукрів: лайм, грейпфрут, маракуя, яблука, апельсини, папая. Аби зберегти здоров’я нирок, важливо зменшити щоденне споживання цукру, підтримувати нормальну вагу, контролювати рівень глюкози й тиску, а також бути фізично активним.

