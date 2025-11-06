Этот орган страдает первым: медики призвали срочно отказаться от употребления сладкого

Многие ассоциируют любовь к сладкому прежде всего с риском набора веса или ожирения. Однако медики отмечают: последствия чрезмерного потребления сахара значительно глубже, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает eVnExpress.

В ходе исследований специалисты выяснили, что избыток сладостей в рационе не только способствует появлению диабета, но может серьезно навредить работе почек.

Чрезмерное количество глюкозы стимулирует более активное всасывание натрия в тонком кишечнике, из-за чего в организме накапливается соль. Почки вынуждены работать более интенсивно, чтобы ее вывести, что со временем может перегружать этот орган.

К тому же сахар снижает выработку оксида азота (NO) – вещества, отвечающего за расслабление и расширение кровеносных сосудов. Регулярное потребление сладких продуктов может вызвать сужение сосудов, повышение АД и развитие почечных заболеваний. Это ускоряет прогрессирование ХПН.

Отдельная опасность – фруктоза: она может повышать уровень кальция и оксалата в моче, что способствует образованию камней в почках. Если их вовремя не обнаружить, они способны перекрывать мочеточники и значительно ухудшать функции почек.

Чтобы поддержать здоровье почек, врачи советуют сократить употребление продуктов с добавленным сахаром — сладких напитков, пакетированных соков, конфет, печенья, шоколада и снеки. Также следует осторожно относиться к сухофруктам, консервированным фруктам и готовым соусам — в них часто содержится скрытый сахар.

Вместо этого выбирайте фрукты с меньшим содержанием природных сахаров: лайм, грейпфрут, маракуя, яблоки, апельсины, папая. Чтобы сохранить здоровье почек, важно снизить ежедневное потребление сахара, поддерживать нормальный вес, контролировать уровень глюкозы и давления, а также быть физически активным.

