Цей горіх захищає від раку: незамінний для здоров'я серця, кишківника та мозку

Горіхи відомі своїми унікальними властивостями. Так, вживання волоського горіха допоможе покращити здоров'я серця, кишківника та мозку.

Лише п'яти порцій волоських горіхів щотижня може значно покращити здоров'я серця, пише видання Independent.

Зазначається, що волоські горіхи багаті на антиоксиданти, що борються з хворобами, корисні жири, такі як омега-3 (ALA), та клітковину, корисну для серця, кишківника та мозку.

Регулярне вживання волоських горіхів пов'язане з покращенням здоров'я кишківника, а дослідження показують збільшення кількості корисних кишкових бактерій.

“Харчова цінність горіхів допомагає запобігти таким захворюванням, як рак, серцеві захворювання, хвороба Альцгеймера та депресія, а також покращує функцію мозку”, — пише видання.

Волоські горіхи радять вживати несолоними та сирими. До того ж вони сприяють контролю ваги, забезпечуючи відчуття ситості та допомагаючи знизити високий рівень холестерину завдяки вмісту розчинної клітковини.

