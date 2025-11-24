logo

BTC/USD

88269

ETH/USD

2952.88

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Этот орех защищает от рака: незаменим для здоровья сердца, кишечника и мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот орех защищает от рака: незаменим для здоровья сердца, кишечника и мозга

Здоровье сердца и кишечника улучшит грецкий орех

24 ноября 2025, 21:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Орехи известны своими уникальными свойствами. Так, употребление грецкого ореха поможет улучшить здоровье сердца, кишечника и мозга.

Этот орех защищает от рака: незаменим для здоровья сердца, кишечника и мозга

Орехи. Иллюстративное фото

Лишь пять порций грецких орехов еженедельно может значительно улучшить здоровье сердца, пишет издание Independent.

Отмечается, что грецкие орехи богаты антиоксидантами, борющимися с болезнями, полезны жиры, такие как омега-3 (ALA), и клетчатка, полезная для сердца, кишечника и мозга.

Регулярное употребление грецких орехов связано с улучшением здоровья кишечника, а исследования показывают увеличение количества полезных кишечных бактерий.

"Пищевая ценность орехов помогает предотвратить такие заболевания, как рак, сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и депрессия, а также улучшает функцию мозга", — пишет издание.

Грецкие орехи советуют употреблять несолеными и сырыми. К тому же они способствуют контролю веса, обеспечивая чувство сытости и помогая снизить высокий уровень холестерина благодаря содержанию растворимой клетчатки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что боль в спине — распространенная проблема и может сигнализировать о многих заболеваниях. Однако боль, которая "не проходит" или не реагирует на лечение, может сигнализировать о раке поджелудочной железы.

Поджелудочная железа высвобождает ферменты, помогающие пищеварению, и гормоны для регулирования уровня сахара в крови. По словам врача, рак поджелудочной железы может развиваться незаметно, и когда появляются серьезные симптомы, то болезнь часто уже запущена. Врач советует обращать внимание на симптомы, которые могут сигнализировать о раке на ранних стадиях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/bulletin/lifestyle/walnut-health-benefits-heart-gut-b2870298.html
Теги:

Новости

Все новости