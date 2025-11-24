Этот орех защищает от рака: незаменим для здоровья сердца, кишечника и мозга

Орехи известны своими уникальными свойствами. Так, употребление грецкого ореха поможет улучшить здоровье сердца, кишечника и мозга.

Орехи. Иллюстративное фото

Лишь пять порций грецких орехов еженедельно может значительно улучшить здоровье сердца, пишет издание Independent.

Отмечается, что грецкие орехи богаты антиоксидантами, борющимися с болезнями, полезны жиры, такие как омега-3 (ALA), и клетчатка, полезная для сердца, кишечника и мозга.

Регулярное употребление грецких орехов связано с улучшением здоровья кишечника, а исследования показывают увеличение количества полезных кишечных бактерий.

"Пищевая ценность орехов помогает предотвратить такие заболевания, как рак, сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и депрессия, а также улучшает функцию мозга", — пишет издание.

Грецкие орехи советуют употреблять несолеными и сырыми. К тому же они способствуют контролю веса, обеспечивая чувство сытости и помогая снизить высокий уровень холестерина благодаря содержанию растворимой клетчатки.

