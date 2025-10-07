Цей бюджетний фрукт найкраще допоможе захистити шкіру від старіння

Регулярне вживання хоча б одного яблука на день допомагає шкірі залишатися здоровою, сяючою та молодою.

Яблука. Фото: з відкритих джерел

На сайті Єльської медицини говориться, що хронічне перебування на сонці спричиняє ознаки старіння, такі як почервоніння, гіперпігментація, запалення та інші ознаки ушкодження. Вплив ультрафіолетових променів також може призвести до раку шкіри.

Антиоксиданти, які містяться в яблуках, можуть захищати від пошкоджень, завданих сонцем.

Дослідження, представлене в журналі Nutrients, показало, що прийом поліфенолів яблук запобігає змінам шкіри, пов'язаним з ультрафіолетовим випромінюванням.

У журналі Oxidative Medicine and Cellular Longevity йдеться про те, що шкіра може регенеруватися, постійно оновлюючи клітини. Коли клітини перестають рости та ділитися, імунна система очищає їх, щоб звільнити місце для нових.

Цей процес уповільнюється з віком, через що шкіра виглядає менш яскравою та еластичною. Ознаки старіння шкіри включають втрату зволоженості, еластичності та товщини.

Яблука – це зволожуючий продукт, що містить від 80 до 89% води. Зневоднена шкіра може виглядати старшою, оскільки їй не вистачає еластичності.

Забезпечення тіла необхідним зволоженням – це один із способів, якими яблука зменшують ознаки старіння.

Крім того, яблука корисні для шкіри та всього організму, а також можуть покращити такі стани: серцеві захворювання – антиоксиданти в яблуках можуть знизити ризик серцевих захворювань, знижуючи рівень холестерину.

Діабет — яблука зі шкіркою багаті на клітковину, яка може уповільнити травлення і запобігти різким стрибкам рівня цукру в крові.

Ожиріння – регулярне вживання яблук може допомогти підтримувати здорову вагу.

