Почему полезно жевать кожуру лимона: ТОП преимуществ для здоровья

Лимоны чаще употребляют, чтобы защитить организм от сезонных вирусов и болезней, однако фрукт обладает гораздо большим количеством полезных свойств. Лимон также широко используется в кулинарии, медицине и косметологии. Кожуру лимона чаще выбрасывают, однако именно она содержит больше полезных веществ. Чтобы получить дополнительную порцию витаминов, антиоксидантов и биоактивных соединений, нужно просто пожевать кожуру лимона. Рассказываем поподробнее, чем полезна кожура лимона.

Лимон. Иллюстративное фото

Кожура лимона является источником витамина C, пектина, кальция, калия, магния, а также флавоноидов, в частности D-лимонена. Последнее – это вещество, которое отвечает за характерный аромат лимона. Всего одна столовая ложка измельченной кожуры (около 6 г) обеспечивает 9% суточной нормы витамина C и 1 г пищевых волокон.

Кожура лимона может стать незаменимой для поддержания здоровья полости рта благодаря антибактериальным свойствам. Это помогает бороться с бактериями, вызывающими кариес и воспаление десен. Исследования показали, что экстракт кожуры лимона эффективно угнетает активность Streptococcus mutans – основного возбудителя кариеса.

Жевание кожуры лимона помогает бороться с окислительным стрессом. Антиоксиданты, в частности D-лимонен и витамин С, нейтрализуют свободные радикалы. Они влекут за собой старение клеток и развитие хронических заболеваний. Регулярное потребление антиоксидантов помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. К тому же, D-лимонен может растворять холестерин в желчных камнях. А это может помочь в лечении желчнокаменной болезни без хирургического вмешательства.

Кожа лимона также помогает улучшить пищеварение. Она содержит пектин — клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и стимулирует выработку желчи. Особенно полезным это будет для людей, имеющих нарушение пищеварения или склонность к вздутию живота.

