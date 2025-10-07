logo

Этот бюджетный фрукт лучше всего поможет защитить кожу от старения
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот бюджетный фрукт лучше всего поможет защитить кожу от старения

Яблоки - это не только вкусный и доступный фрукт, но и настоящий кладезь красоты

7 октября 2025, 06:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Регулярное употребление хотя бы одного яблока в день помогает коже оставаться здоровой, сияющей и молодой.

Этот бюджетный фрукт лучше всего поможет защитить кожу от старения

Яблоки. Фото: из открытых источников

На сайте Йельской медицины говорится, что хроническое пребывание на солнце вызывает признаки старения, такие как покраснение, гиперпигментация, воспаление и другие признаки повреждения. Воздействие ультрафиолетовых лучей также может со временем привести к раку кожи.

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, могут защищать от повреждений, нанесенных солнцем.

Исследование, представленное в журнале Nutrients, показало, что прием полифенолов яблок предотвращает изменения кожи, связанные с ультрафиолетовым излучением.

В журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity говорится, что кожа может регенерироваться, постоянно обновляя клетки. Когда клетки перестают расти и делиться, иммунная система очищает их, чтобы освободить место для новых.

Этот процесс замедляется с возрастом, из-за чего кожа выглядит менее яркой и эластичной. Признаки старения кожи включают потерю увлажненности, эластичности и толщины.

Яблоки – это увлажняющий продукт, который содержит от 80% до 89% воды. Обезвоженная кожа может выглядеть старше, поскольку ей не хватает эластичности.

Обеспечение тела необходимым увлажнением — это один из способов, которыми яблоки уменьшают признаки старения.

Кроме того, яблоки полезны для кожи и всего организма, а также могут улучшить такие состояния: сердечные заболевания — антиоксиданты в яблоках могут снизить риск сердечных заболеваний, снижая уровень холестерина.

Диабет – яблоки с кожурой богаты клетчаткой, которая может замедлить пищеварение и предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови.

Ожирение — регулярное употребление яблок может помочь поддерживать здоровый вес.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему полезно жевать кожуру лимона: ТОП преимуществ для здоровья.




Источник: https://www.verywellhealth.com/does-eating-apples-reduce-aging-11810562

Новости

