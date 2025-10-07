Этот бюджетный фрукт лучше всего поможет защитить кожу от старения

Рубрики
Регулярное употребление хотя бы одного яблока в день помогает коже оставаться здоровой, сияющей и молодой.
Яблоки. Фото: из открытых источников
На сайте Йельской медицины говорится, что хроническое пребывание на солнце вызывает признаки старения, такие как покраснение, гиперпигментация, воспаление и другие признаки повреждения. Воздействие ультрафиолетовых лучей также может со временем привести к раку кожи.
Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, могут защищать от повреждений, нанесенных солнцем.
Исследование, представленное в журнале Nutrients, показало, что прием полифенолов яблок предотвращает изменения кожи, связанные с ультрафиолетовым излучением.
В журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity говорится, что кожа может регенерироваться, постоянно обновляя клетки. Когда клетки перестают расти и делиться, иммунная система очищает их, чтобы освободить место для новых.
Этот процесс замедляется с возрастом, из-за чего кожа выглядит менее яркой и эластичной. Признаки старения кожи включают потерю увлажненности, эластичности и толщины.
Яблоки – это увлажняющий продукт, который содержит от 80% до 89% воды. Обезвоженная кожа может выглядеть старше, поскольку ей не хватает эластичности.
Обеспечение тела необходимым увлажнением — это один из способов, которыми яблоки уменьшают признаки старения.
Кроме того, яблоки полезны для кожи и всего организма, а также могут улучшить такие состояния: сердечные заболевания — антиоксиданты в яблоках могут снизить риск сердечных заболеваний, снижая уровень холестерина.
Диабет – яблоки с кожурой богаты клетчаткой, которая может замедлить пищеварение и предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови.
Ожирение — регулярное употребление яблок может помочь поддерживать здоровый вес.
