Це здивує кожного: як кава та енергетики впливають на серце

Сьогодні важко уявити ритм великого міста без постійного джерела бадьорості під рукою. Для когось це звична чашка ранкової кави, а хтось одразу хапається за яскраву банку енергетика, коли сил починає бракувати.

Кава. Ілюстративне фото

Однак за цими щоденними ритуалами часто ховаються зовсім різні наслідки для нашої серцево-судинної системи, про які варто знати кожному, пише видання Independent.

Хоч у каві та енергетиках є той самий кофеїн, діють вони геть по-різному. У хороших кавових зернах разом із кофеїном є багато корисних речовин та антиоксидантів. Вони згладжують його негативний вплив, захищають судини й навіть допомагають серцю працювати краще, якщо не перебирати з нормою. Якщо пити дві-три чашки на день, серце сприймає це як приємне підживлення, а не як важкий стрес.

Енергетики розгортають у нашому тілі зовсім іншу дію. Окрім шокової дози синтетичного кофеїну, туди щедро додають величезну кількість цукру, таурин, гуарану та різноманітних стимуляторів. Така гримуча суміш діє на судини як різкий і несподіваний удар. Навіть одна баночка може викликати раптовий стрибок артеріального тиску, прискорене серцебиття та порушення природного ритму. Для молодого організму це може здаватися непомітним, але для серця це завжди “удар”.

Медики наголошують, що регулярне вживання енергетиків створює значне навантаження на систему кровообігу. Швидкий сплеск бадьорості скоро минає, залишаючи після себе ще більше виснаження, тривожність та зневоднення. Якщо ви відчуваєте постійне бажання підбадьоритися, краще звернути увагу на режим сну, чисту воду та баланс відпочинку.

Обираючи між запашною чашкою кави та банкою стимулятора, завжди керуйтеся турботою про свій головний мотор, адже здоров'я серця будується саме з таких маленьких і свідомих виборів кожного дня.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про продукти, які називають справжнім ударом для серця.



