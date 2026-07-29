Это удивит каждого: как кофе и энергетики влияют на сердце

Сегодня сложно представить ритм большого города без постоянного источника бодрости под рукой. Для кого-то это привычная чашка утреннего кофе, а кто-то сразу хватается за яркую банку энергетика, когда сил не хватает.

Кофе. Иллюстративное фото

Однако за этими ежедневными ритуалами часто скрываются совершенно разные последствия для нашей сердечно-сосудистой системы, о которых следует знать каждому, пишет издание Independent.

Хотя в кофе и энергетиках тот же кофеин, действуют они по-разному. В хороших кофейных зернах вместе с кофеином есть много полезных веществ и антиоксидантов. Они сглаживают его негативное влияние, защищают сосуды и даже помогают сердцу работать лучше, если не перебирать с нормой. Если пить две-три чашки в день, сердце воспринимает это как приятную подкормку, а не как тяжелый стресс.

Энергетики разворачивают в нашем теле совсем другое действие. Кроме шоковой дозы синтетического кофеина туда щедро добавляют огромное количество сахара, таурин, гуарана и разнообразных стимуляторов. Такая гремучая смесь действует на сосуды как резкий и неожиданный удар. Даже одна баночка может вызвать внезапный скачок артериального давления, учащенное сердцебиение и нарушение естественного ритма. Для молодого организма это может казаться незаметным, но для сердца это всегда удар.

Медики отмечают, что регулярное употребление энергетиков создает значительную нагрузку на систему кровообращения. Быстрый всплеск бодрости скоро проходит, оставляя после себя еще большее истощение, тревожность и обезвоживание. Если вы испытываете постоянное желание взбодриться, лучше обратить внимание на режим сна, чистую воду и баланс отдыха.

Выбирая между душистой чашкой кофе и банкой стимулятора, всегда руководствуйтесь заботой о своем главном моторе, ведь здоровье сердца строится именно из таких маленьких и сознательных выборов каждый день.

Напомним: портал "Комментарии" писал о продуктах, которые называют настоящим ударом для сердца.



