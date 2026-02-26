Це не кава: який напій заряджає енергією та знижує стрес

Гарячий шоколад вранці може стати м'якшою альтернативою каві. Він м'якше тонізує і допомагає налаштуватися на день без стресу для серця та нервової системи.

Магній – це мінерал, який бере участь у сотнях хімічних реакцій в організмі людини, починаючи від контролю артеріального тиску та рівня цукру в крові та закінчуючи функціонуванням м'язів та нервів. Проте більшість людей не одержує його достатньо.

Порівняно з кавою, гарячий шоколад є набагато кращим джерелом магнію. Одна чашка чорної кави – 7 мг магнію. Чашка гарячого шоколаду – 58 мг магнію.

Для порівняння чашка кави забезпечує лише 2% рекомендованої добової норми магнію для дорослої людини, тоді як чашка гарячого шоколаду забезпечує 18%.

Заміна кави гарячим шоколадом дає помірний заряд магнію і допоможе задовольнити щоденну потребу.

Гарячий шоколад містить хімічну речовину під назвою теобромін (міститься в какао-бобах). Як і кофеїн, теобромін є стимулятором, який забезпечує енергію та покращує розумову концентрацію та пам'ять.

У порівнянні з кофеїном, теобромін: має більш м'які побічні ефекти, не так ефективно перетинає гематоенцефалічний бар'єр, що призводить до меншої стимуляції нервової системи, виводиться з організму довше, що сприяє більш м'якому стимулюючому ефекту.

Вживання гарячого шоколаду замість кави може допомогти відчувати менше тривоги та нервозності, оскільки він містить значно менше кофеїну, ніж кава.

Одна чашка чорної кави – 95 мг кофеїну. Чашка домашнього гарячого шоколаду – 5 мг кофеїну.

Кофеїн у каві може викликати небажані побічні ефекти, такі як тривога, нудота, прискорене серцебиття.

Вживання гарячого шоколаду щоранку має деякі недоліки, зокрема: багато калорій — гарячий шоколад, як правило, містить більше калорій, ніж кава, а також цукор та жир, що може сприяти збільшенню ваги; рівень цукру в крові може підскочити — гарячий шоколад може підвищити рівень цукру в крові сильніше, ніж кава.

