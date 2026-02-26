Это не кофе: какой напиток заряжает энергией и снижает стресс

Горячий шоколад утром может стать более мягкой альтернативой кофе. Он мягче тонизирует и помогает настроиться на день без стресса для сердца и нервной системы.

Горячий шоколад. Фото: из открытых источников

Магний – это минерал, который участвует в сотнях химических реакций в организме человека, начиная от контроля артериального давления и уровня сахара в крови и заканчивая функционированием мышц и нервов. Однако большинство людей не получает его достаточно.

По сравнению с кофе, горячий шоколад является гораздо лучшим источником магния. Одна чашка черного кофе – 7 мг магния. Чашка горячего шоколада — 58 мг магния.

Для сравнения, чашка кофе обеспечивает лишь 2% рекомендуемой суточной нормы магния для взрослого человека, тогда как чашка горячего шоколада обеспечивает 18%.

Замена кофе горячим шоколадом дает умеренный заряд магния и может помочь удовлетворить ежедневную потребность.

Горячий шоколад содержит химическое вещество под названием теобромин (содержится в какао-бобах). Как и кофеин, теобромин является стимулятором, который обеспечивает энергию и улучшает умственную концентрацию и память.

По сравнению с кофеином, теобромин: имеет более мягкие побочные эффекты, не так эффективно пересекает гематоэнцефалический барьер, что приводит к меньшей стимуляции нервной системы, выводится из организма дольше, что способствует более мягкому стимулирующему эффекту.

Употребление горячего шоколада вместо кофе может помочь чувствовать меньше тревоги и нервозности, поскольку он содержит значительно меньше кофеина, чем кофе.

Одна чашка черного кофе – 95 мг кофеина. Чашка домашнего горячего шоколада – 5 мг кофеина.

Кофеин в кофе может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как тревога, тошнота, учащенное сердцебиение.

Употребление горячего шоколада каждое утро имеет некоторые недостатки, в частности: много калорий — горячий шоколад, как правило, содержит больше калорий, чем кофе, а также сахар и жир, что может способствовать увеличению веса; уровень сахара в крови может подскочить – горячий шоколад может повысить уровень сахара в крови сильнее, чем кофе.

