Більшість з нас даремно викидає цю частину яйця: експерти приголомшили причиною

Куряче яйце давно сприймається як простий і доступний продукт, однак його цінність виходить далеко за межі звичайного джерела білка. Воно містить цілий набір поживних елементів, які позитивно впливають на самопочуття людини. Не дивно, що в традиційній китайській медицині яйце використовували комплексно: увагу приділяли не лише жовтку чи білку, а кожному його компоненту, застосовуючи їх для підтримки організму та профілактики різних порушень.

Фото: з відкритих джерел

Особливе місце серед цих елементів посідає внутрішня оболонка яйця — тонка плівка, яку в східній культурі поетично називали "лускою фенікса". Саме її можна помітити на внутрішньому боці шкаралупи після того, як очищаєш варене яйце. Зазвичай цю плівку просто викидають, не замислюючись про її можливу користь.

У народній медицині вважалося, що ця оболонка здатна допомагати при кашлі, зменшувати подразнення горла та сприяти відновленню пошкоджених тканин. Завдяки своїй тонкій і водночас міцній структурі вона нагадує людську слизову оболонку, тому її сприймали як своєрідний природний захисний шар.

Існували прості побутові способи застосування: наприклад, при незначних ушкодженнях у ротовій порожнині плівку акуратно відокремлювали від яйця, обполіскували водою та на короткий час прикладали до проблемної ділянки. За народними уявленнями, це могло зменшити неприємні відчуття й підтримати процес загоєння.

Крім того, "луска фенікса" використовувалася в домашніх практиках догляду за шкірою та під час відновлення після дрібних травм. Водночас важливо пам’ятати, що будь-які нетрадиційні методи слід застосовувати з обережністю, зважаючи на індивідуальні особливості організму та здоровий глузд.

Як вже писали "Коментарі", більшість людей мають звичку їсти між основними прийомами їжі — інколи навіть кілька разів на день. Часом ми перекушуємо через відчуття голоду, а інколи — через емоційний стан, наприклад стрес, або просто заради приємних смакових відчуттів. Про це повідомляє видання Parade.