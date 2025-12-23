Большинство из нас зря выбрасывает эту часть яйца: эксперты ошеломили причиной

Куриное яйцо давно воспринимается как простой и доступный продукт, однако его ценность выходит за рамки обычного источника белка. Оно содержит целый набор питательных элементов, положительно влияющих на самочувствие человека. Неудивительно, что в традиционной китайской медицине яйцо использовали комплексно: внимание уделялось не только желтку или белку, а каждому его компоненту, применяя их для поддержания организма и профилактики различных нарушений.

Фото: из открытых источников

Особое место среди этих элементов занимает внутренняя оболочка яйца — тонкая пленка, которую в восточной культуре поэтически называли "чешуей феникса". Именно ее можно заметить на внутренней стороне скорлупы после того, как очищаешь отварное яйцо. Обычно эту пленку просто выбрасывают, не задумываясь о ее возможной пользе.

В народной медицине считалось, что эта оболочка способна помогать при кашле, уменьшать раздражение горла и способствовать восстановлению поврежденных тканей. Благодаря своей тонкой и одновременно крепкой структуре она напоминает человеческую слизистую оболочку, поэтому ее воспринимали как своеобразный природный защитный слой.

Существовали простые бытовые способы применения: например, при незначительных повреждениях в полости рта пленку аккуратно отделяли от яйца, ополаскивали водой и на короткое время прикладывали к проблемному участку. По народным представлениям это могло уменьшить неприятные ощущения и поддержать процесс заживления.

Кроме того, "чешуя феникса" использовалась в домашних практиках ухода за кожей и при восстановлении после мелких травм. В то же время важно помнить, что любые нетрадиционные методы следует применять с осторожностью, учитывая индивидуальные особенности организма и здравый смысл.

Как уже писали "Комментарии", большинство людей имеют привычку есть между основными приемами пищи иногда даже несколько раз в день. Иногда мы перекусываем из-за ощущения голода, а иногда — из-за эмоционального состояния, например стресса, или просто ради приятных вкусовых ощущений. Об этом сообщает издание Parade.