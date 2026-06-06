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Більшість їсть надто пізно: що обов'язково потрібно знати про сніданок

Їжа вранці активізує травлення та запускає спорожнення кишечника

6 червня 2026, 11:43
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Кравцев Сергей

Регулярне спорожнення кишечника залежить не тільки від кількості клітковини або води в раціоні, а й від того, коли саме людина снідає. Важливо знати, в які ранкові години організм активно реагує на їжу.

Більшість їсть надто пізно: що обов'язково потрібно знати про сніданок

Сніданок. Фото: з відкритих джерел

Час, коли ви снідаєте, має значення. Найкраще снідати протягом години після пробудження.

Дієтолог та нутриціолог Келлі Берджесс розповіла, що рух м'язів товстої кишки активний вранці. Їжа забезпечує додатковий поштовх.

Скорочення товстої кишки, які стимулюють спорожнення, найсильніші, коли ви прокидаєтеся і після їжі. Тому сніданок допомагає прискорити процес, коли організм готовий до дефекації.

Якщо ви відкладете їжу на кілька годин, ви можете пропустити цей піковий період активності товстої кишки, що ускладнить для організму ініціювання спорожнення.

Шлунково-кишкова система перемикається на роботу протягом декількох хвилин після їди. Це називається гастроколоною реакцією.

Їжа протягом першої години після пробудження допомагає посилити гастроколічний рефлекс, який найбільш сильний уранці. Оскільки цей рефлекс досягає піку вранці, тому більша ймовірність того, що їжа призведе до спорожнення кишечника на початку дня.

Регулярний сніданок може сприяти регулярному ранковому спорожненню кишківника. Коли ви регулярно їсте вранці, допомагаєте своєму тілу встановити більш передбачуваний режим спорожнення, що особливо корисно для людей, які страждають від запорів або нерегулярності випорожнень.

Обов'язково їжте клітковину. Вона додає обсягу випорожнення і пом'якшує його, стимулюючи плавний і легкий стілець. Тому переконайтеся, що сніданок містить кілька грамів клітковини.

Такі продукти, як овес, насіння чиа, льону, ягоди та цільнозернові продукти — чудовий варіант для сніданку.

Випийте склянку води. Поєднання води на сніданок допомагає клітковині виконувати свою роботу. Клітковина притягує воду, допомагаючи розм'якшити стілець.

Чашка кави. Ранкова кава не лише пробуджує мозок. Кофеїн також є природним стимулятором кишківника.

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Джерело: https://www.eatingwell.com/best-time-to-eat-breakfast-to-poop-11981421
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