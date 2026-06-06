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Большинство ест слишком поздно: что обязательно нужно знать о завтраке

Еда утром активизирует пищеварение и запускает опорожнение кишечника

6 июня 2026, 11:43
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Кравцев Сергей

Регулярное опорожнение кишечника зависит не только от количества клетчатки или воды в рационе, но и от того, когда именно человек завтракает. Важно знать в какие утренние часы организм активно реагирует на пищу.

Большинство ест слишком поздно: что обязательно нужно знать о завтраке

Завтрак. Фото: из открытых источников

Время, когда вы завтракаете, имеет значение. Лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения.

Диетолог и нутрициолог Келли Берджесс рассказала, что движение мышц толстой кишки активное утром. Пища обеспечивает дополнительный толчок.

Сокращения толстой кишки, которые стимулируют опорожнение, самые сильные, когда вы просыпаетесь и после еды. Поэтому завтрак помогает ускорить процесс, когда организм уже готов к дефекации.

Если вы отложите еду на несколько часов, то вы можете пропустить этот пиковый период активности толстой кишки, что усложнит для организма инициирование опорожнения.

Желудочно-кишечная система переключается на работу в течение нескольких минут после еды. Это называется гастроколонной реакцией.

Еда в течение первого часа после пробуждения помогает усилить гастроколический рефлекс, который наиболее силен утром. Поскольку этот рефлекс достигает пика утром, поэтому больше вероятность того, что еда приведет к опорожнению кишечника в начале дня.

Регулярный завтрак может способствовать регулярному утреннему опорожнению кишечника. Когда вы регулярно едите утром, то помогаете своему телу установить более предсказуемый режим опорожнения, что особенно полезно для людей, страдающих от запоров или нерегулярности стула.

Обязательно ешьте клетчатку. Она добавляет объема стула и смягчает его, стимулируя плавный и легкий стул. Поэтому убедитесь, что завтрак содержит несколько граммов клетчатки.

Такие продукты, как овес, семена чиа, льна, ягоды и цельнозерновые продукты — отличный вариант для завтрака.

Выпейте стакан воды. Сочетание воды на завтрак помогает клетчатке выполнять свою работу. Клетчатка притягивает воду, помогая размягчить стул.

Чашка кофе. Утренний кофе не только пробуждает мозг. Кофеин также является естественным стимулятором кишечника.

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Источник: https://www.eatingwell.com/best-time-to-eat-breakfast-to-poop-11981421
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